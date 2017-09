Ny EM-skuffelse

Kickbokser Marlene Farstad Grøttem var langt nede torsdag kveld. Semifinalen mot en polsk motstander måtte stoppes etter 40 sekunder av andre runde. Da sviktet det ene kneet til tjeldsundværingen. Landslagstrener Daimi Akin og assistent Ole Martin Røberg fant det best å avbryte.

– Kneet ga etter to-tre ganger. Marlene er ung, og Daimi og Ole Martin vurderte at det var riktig da det er uønskelig med alvorligere skade, sier Nina Røberg fra Tjeldsund Kickboxing Klubb, som er med i trenerteamet for utøverne fra nord på landslaget.

For to år siden endte EM i neseblod for Farstad Grøttem. Dommeren valgte å stoppe kampen, noe både utøver og trenere var sterkt uenig i.

– Marlene er skikkelig lei seg. Ellers er hun aldri skadet. Det har kun skjedd i europamesterskap to ganger. Faktisk er det kun disse tilfellene hvor Marlenes kamper er avbrutt siden hun begynte å konkurrere som 13-åring, sier Røberg.

Fant trøst i delt dommeravgjørelse Marlene Farstad Grøttem reiser hjem med en VM-bronse hun ikke vil ha.

Farstad Grøttem har det siste året konkurrert for Oslo-klubben Fighter etter at hun flyttet til hovedstaden for å kombinere skole med satsing.

Kjapp exit for EM-debutanter: – Må hjem for å trene mer De har trent et par ganger daglig gjennom hele sommeren mot sitt store mål og hadde forventninger. Derfor ble EM-debuten i kickboksing ekstra brutal.

Hennes tidligere klubbvenninner i Tjeldsund, Celine Røberg og Margrethe Granhus Edvardsen, røk ut av EM i ungdomsklassen onsdag.