Måltyv scoret fem mål

At det derimot skulle bli så spennende, hadde nok de færreste trodd etter 20 minutters spill i første omgang. Hjemmelaget ledet 3-0, etter mål av Adrian Øyan og to av Torbjørn Miklegard, og så ut til å avgjøre kampen før pause. Slik gikk det ikke. Bortelaget ga seg ikke, utnyttet dårlig press på ballfører og reduserte ved Jonas Holmen.

Mistet ledelsen

Aleksander Småback kappet inn på ledelsen, før Holmen utlignet like før pause. I andre omgang fortsatte spenningen. Vertene gikk opp i ledelsen på straffe, som ble ekspedert av Miklegard. Landsås ga seg ikke og utlignet til 4-4 ved Småback. På dette tidspunktet var bortelaget i siget og gikk snart opp til 4-5, på et noe merkelig langskudd.

Måltyven Miklegard sørget for balanse i regnskapet med sin fjerde scoring for kvelden. Like etter puttet han sitt femte, og det så ut som om Stålbrott skulle dra seieren i land. Og da Sondre Nordgaard Meløe punkterte kampen ti minutter før slutt og sendte Stålbrott opp i en 7-5 ledelse, til stor glede for hjemmepublikum, var det ingen tvil om hvor seieren skulle havne.

Gjorde det spennende

Selv var femmålsscoreren tilfreds med at seieren ble igjen på Sandnes, men innrømmer at den satt langt inne.

– Vi gjorde det litt for spennende for oss selv, sier femmålsscorer Miklegard etter kampen.

Han synes at han og lagkameratene mistet konsentrasjonen etter at de gikk opp i 3-0 og slapp Landås alt for lett inn i kampen.

– Men så klarer vi å komme tilbake og avgjøre kampen, noe som er sterkt, sier han.

Sin egen innsats er han fornøyd, men å score fem mål i en og samme kamp, er slett ikke noen sjeldenhet for den målkåte angriperen.

– Det har jeg gjort flere ganger før. Men det er gøy å score, og i dag fungerte det bra, slår Torbjørn Miklegard fast.