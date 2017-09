To lokale lag har spilt. De tapte til sammen 0-10

Medkila tapte 0-5 for Lofoten lørdag ettermiddag etter en tidlig utvisning. Før Medkila ble redusert til ti mann, var hjemmelaget fullt på høyde med gjestene.

-Jeg synes vi viser god lagmoral og vilje til å kjempe gjennom hele kampen, sier spillende trener Thomas Bergland.

Medkila pådro seg fire gule kort og ett rødt kort. Michael Knutsen ble utvist allerede etter 20 minutter.

Grovfjord har vært i Vesterålen og spilt mot serieleder Melbo. Melbo vant 5-0. Vertene ledet 3-0 til pause. Ruben Tollefsen gjorde 1-0 og 3-0. Einar Hansson sto for den andre skåringen. I andre omgang var Tollefsen frampå med sitt tredje i det 52. minutt. Torjus Nikolaisen fastsatte resultatet til 5-0 da 11 minutter gjensto.

De fleste kunne nok ane at det ville bli tøft for oransjetrøyene, som stilte med kun 12 mann i troppen. Innbytter var Tor-Einar Svendsen, ifølge klubbens egne opplysninger. 50-årige Svendsen ble tidligere i år den eldste a-lagsspilleren i Grovfjords historie. Den syltynne troppen står i sterk kontrast til kamper tidligere i sommer. Da var det så mange spillere at noen måtte vrakes.