Slik var lørdagens 4.-divisjonsrunde

Landsås slo Ballstad 2-0 på hjemmebane lørdag kveld, og er nå likt på poeng med bykollega Medkila, som berget ett poeng med en sen utligning til 1-1 i bortekamp mot Skånland.

Landsås ledet 2-0 til pause. Vertene tok ledelsen ved et selvmål i det 24. minutt. Ole Kristian Frikstad doblet ledelsen fem minutter senere.

Flere mål ble det ikke. Landsås var nær ved å øke til 3-0 flere ganger i andre omgang. Chris Andersen hadde en nettkjenning, men ble avvinket for offside. Han ble også nektet skåring senere da Ballstad med nød og neppe fikk blokkert spissens skudd fra kloss hold.

To røde kort

Samtidig spilte Skånland og Medkila på Evenskjer. Vertene tok ledelsen ved Sebastian Andreassen i andre omgang. Senere fikk SOIFs Arild Heitmann direkte rødt kort, og laget måtte fortsette med ti mann på banen.

Marcus Ursin Ingebrigtsen utlignet for Medkila på tampen av oppgjøret. SOIF måtte fullføre med ni mann da Petter Hustad stoppet en kontring og fikk sitt andre gule kort. For Medkila ble det et kjærkomment poeng, som gjør at laget holder seg foran Landsås på målforskjell i kampen for å unngå nedrykk.

Stortap

På Sletta i Grovfjord tok hjemmelaget imot opprykksjagende Lofoten. Gjestene ledet 2-0 til pause etter to skåringer av Thomas Johnsen. Lofoten var velspillende og hadde ballen klart mest, men Grovfjord skapte to gedigne sjanser mot spillets gang før pause. Ved begge tilfellene kylte Jonas Rasmussen ballen i stolpen og ut. Siste forsøk var også innom målvakten, og kunne slik sett gått inn.

Grovfjord var på nytt nær å skåre da Viktor Framvik kom alene med målvakten etter 50 sekunder av andre omgang, men gjestene var teknisk gode og velspillende og hadde kontroll på det meste. Steffen Rød la på til 3-0 på retur etter et stolpeskudd før kaptein Kristoffer Nessø gjorde 4-0 på straffe. Grovfjord reduserte ved Framvik.

I et annen oppgjør i kretsserien vant serieleder Melbo 3-0 over Morild på bortebane, og beholder dermed forspranget til Lofoten på fire poeng.

Søndag tar Høken imot HIL 2 til bunnoppgjør, mens tabelltreer Leknes spiller hjemme mot Stålbrott/Sortland 2 mandag. Med seier for Leknes vil laget være ett poeng bak Melbo.

ht.no kommer tilbake med reaksjoner fra kampene til de lokale lagene