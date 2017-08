Midt i blinken med bedriftscup

Åpner ny skytehall med bedriftscup:

Skytterlaget overtok i vinter den gamle svømmehallen i Kanebogen. Den er i løpet av vår og sommer gjort om til en moderne skytehall. I løpet av få uker er den klar, og da inviteres folk flest til å sikte og trekke av.

En ny bedriftscup i skyting er i ferd med å se dagens lys. Firmaet Brødrene Killi var først ute til å melde på lag, og kanskje stiller de med to.

Sosialt

Firmaets anleggsleder og skytebas Terje Killi skal være med på førstelaget.

– Jeg har vært medlem i skytterlaget i mange år, men aldri skutt aktivt ut over å skyte opp til elgjakta. I firmaet fant vi ut at dette kan være midt i blinken med tanke på det sosiale og for å gjøre noe sammen utenfor arbeidsplassen. Noen har aldri skutt før, mens andre har prøvd seg litt enten i militærtjeneste eller på jakt, sier Terje Killi.

Daglig leder Tore Killi har ikke bestemt seg ennå, men kan komme med på et andrelag dersom mange nok melder seg frivillig. Hvert lag må ha minimum tre deltakere, og maksimalt fire.

– Vi utfordrer våre kolleger i maskinbransjen og i byggebransjen til å konkurrere mot oss, sier Tore Killi.

– Kom som du er

Ideen om cupen ble klekket ut av styremedlem Oddmund Eggum og varamedlem Tom Marius G. Kalvik i Trondenes Skytterlag.

– Vi ønsker å fremme skytesporten, og så skal vi ha det veldig artig, sier Eggum, som forsikrer om at alle kan delta.

– Om du kan krype eller gå er dette et lavterskeltilbud for deg, sier Eggum.

Det er verken nødvendig eller påkrevd å ha kjennskap til skytesporten for å være med. Det skal skytes med støtte og bukk, og da gjør det ikke noe med skjelv i kne eller hånd.

– Kom som du er. I påmeldingen er leie av våpen, ammunisjon og utstyr ellers inkludert, sier Kalvik.

Også aktive skyttere kan delta, men de må skyte på frihånd og får heller ikke ha på seg spesialsydde skyteklær.

Første uka i oktober blir det en prøverunde med instruksjon. I løpet av oktober og november skal det skytes fire runder. De tre beste rundene blir tellende for hvert av lagene. Til slutt blir det en finale.

Rekruttering

Bedriftscupen etableres i en tid der lokal skytesport er på opptur sportslig sett. I sommer har lokale skyttere markert seg nasjonalt. Terje Andreas Solås fra Ramsund vant feltfinalen for eldre junior under landsskytterstevnet. John Olav Solaas fra Kvæfjord lå på skive 1 i NM-finalen for senior. Han ble nummer fire–to innertreff fra sølv.

Det nye anlegget i Kanebogen kan bidra til større rekruttering, blant annet gjennom den nye bedriftscupen, tror skytterlagets leder Arild Eliassen.

– Nå gjenstår bare småtteri før vi har landsdelens flotteste innendørsanlegg, som i seg selv vil stimulere til økt interesse for sporten. For oss blir det et løft å gå fra et kaldt gulv med lufttemperatur på 5 grader til å gå inn i varmt lokal for å utøve sporten sier Eliassen.

Åtte-ni bedrifter har vist interesse for cupen. Påmeldingsfristen er 17. september.