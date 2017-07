– Målet er å få EM-status

Førere som blant annet Henning Solberg og Andreas Bakkerud stiller til start, og celebre gjester som Martin Schanche og Per Eklund vil være til stede.

EM-status

Årets Bakkeløp blir det sjette i rekken, og det er som allerede nevnt, mer profilert enn noen gang. I årene som kommer kan man imidlertid få se at arrangementet tar enda flere steg.

– Nå har vi jo lagt en 5årsplan, for Norges Råeste Bakkeløp. Vårt mål er at vi skal skal få EM-status. Allerede neste år, så satser vi på å ha førere fra Tyskland, Danmark og Sverige. Vi har jo noen nå også, men vi vil få det enda mer internasjonalt, sier koordinator Per Olav Storemyr.

– Så det er en tanke, men skal vi få utvidet produktet må vi også få med oss næringslivet i større grad og enda flere enn nå, understreker han.

Hvor lang tid det vil ta å få en eventuell EM-status er usikkert, men prosessen er i gang.

– Vi er jo i prosessen nå, men de tar per år og de skal inspisere bakker og infrastruktur. Han som er juryleder her oppe nå, han er den øverste banegodkjenneren i hele Norge, og det var jo litt derfor at vi ville ha han her nå, forteller han.

Skal på TV

Det var tidligere snakk om at årets bakkeløp skulle bli tv-overført. Det ble ikke denne gangen, men Storemyr er trygg på at det vil skje senere.

– Nå ble det ikke det i år, men vi er trygg på at med den utviklingen motorsporten har, så kan ikke NRK bare se bort fra dette, sier han.

Nordens største

Om alt går etter planen, og en eventuell EM-status går i boks, vil Bakkeløpet bli nordens største.

– Ja, altså, når vi får statusen vi ønsker, så er det ingen tvil om det. Nå skal vi få flest mulig publikum, slik at de får en fantastisk opplevelse. Et bra produkt trekker folk neste gang, da kommer de tilbake og ser at dette er verdt å bruke penger på, mener Storemyr, som håper på flere tusen når årets bakkeløp kjøres i gang førstkommende lørdag.

– Vi har en våt drøm om 2000-3000 tilskuere. Det er et ambisiøst mål, men jeg ser på sosiale medier, at med den interessen og aktiviteten som er der nå, så er det mulig, avslutter han.