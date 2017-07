Travmiljøet i Norge har i det siste slitt med å fylle løp med hester, men det er ikke noe problem under V75 – tvert imot. Det stor arrangementet har resultert i så mange påmeldinger at Totonor måtte utvide programmet med et ekstra løp. Lørdag blir det elleve løp på Harstad Travpark, hvorav syv av dem er V75-løp.

96 av de påmeldte hestene er fra Nord-Norge, 32 er fra Finland, 30 er fra Sverige, og syv er fra Levangen.