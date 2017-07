Klar for folkefest

Daglig leder i Totonor, Elisabeth Storvik Ingebrigtsen, er forberedt på en folkefest på Harstad Travbane.

– Vi må klare å slå publikumstallet fra det første året. Da hadde vi rundt 2 000 stykker som møtte opp. I fjor var det rundt det samme, men veldig mange reiste hjem da regnet kom. I år regner vi med at været skal være godt, sier hun.

I år håper Ingebrigtsen og teamet hennes at flest mulig familier tar turen innom.

– Vi ønsker at V75 i år skal være et familiearrangement, og derfor har vi fokusert på å gjøre opplegget utenfor banen så bra som mulig. I år har vi en stor westernpark for ungene. Vi har blant annet leid inn ordentlige westernhester, og norgesmesteren i lassokasting, sier hun.

Det er totalt elleve løp lørdag, og syv av dem er V75-løp.

– Nå har vi sett fram til V75 lenge. Det betyr nemlig bedre hester og bedre kusker, og pengepremien er mye større. To av løpene har en premie på 100 000 kroner, sier hun.

– Det blir en stor folkefest. Jeg gleder meg enormt til å se folkemengden, sier Ingebrigtsen.