- Del inn unge spillere etter nivå

Aspelund er trener for Brage Trondenes sitt gutter 16-lag, og mener det er vanskelig å skape et utvidet tilbud for unge spillere i Harstad.

– Man er i konstant fare for å tråkke folk på tærne straks man foreslår å utvide et tilbud for enkeltspillere, sier han.

Treneren mener breddetanken i Harstad-fotballen er for sterk.

– Vi har et slikt breddefokus at vi ikke tør å si at noen spillere er bedre enn andre. Istedenfor å være positiv til at de beste spillerne med de riktige holdningene skal få et utvidet tilbud, er det heller en slik holdning at det ikke skal være lov til å være flink, sier han.

– Jeg føler at breddetanken ødelegger for utviklingen til unge spillere i Harstad, for man tør ikke å lage opplegg som skaper bedre treningsmiljø for unge spillere, legger han til.

– Differensier

Aspelund mener det er helt nødvendig å differensiere i en tidlig alder i Harstad.

– Shaun Megan, som er akademitrener for Liverpool, har vært instruktør på fotballskolen i Kilbotn denne uka. Det han gjorde i Liverpool var å plukke ut de beste fem- og seksåringene, og deretter følge dem over flere år. Jeg mener ikke at vi skal være på det nivået ennå, men det er nødvendig å differensiere, sier han.

– Utviklingsmessig må vi starte i en tidligere alder. I ung alder må vi tørre å dele inn spillerne etter hvor god de er. Vi må tørre å si at de spillerne med de beste holdningene og mest potensial må få lov til å trene i en gruppe, mens spillere som ikke er like god trener for seg. Det er slik flest mulig blir best mulig. Man lærer ikke noe av å komme på trening hvor alle er bedre deg, og så får du tre til fire involveringer på treningen. Man må ha lov til å være dårligere enn andre, og deretter tilpasse treningene til det, sier han.

– Samarbeid

For å gjennomføre et opplegg hvor spillerne i Harstad deles inn etter nivå mener Aspelund at det er helt nødvendig at klubbene samarbeider.

– Lag som Landsås, Medkila, Harstad og Kilkam må gå sammen i de yngre aldersklassene for å dele inn spillerne inn i treningsmiljøer etter hvor god de er. Hvis vi skal la unge spillere nå sitt potensial er det helt nødvendig. Det er selvfølgelig veldig vanskelig. I Harstad i dag er det slik at Medkila er glad i Medkila, Landsås er glad i Landsås, og så videre. Man har en klubbfølelse, men dersom gode spillere skal utvikle seg er det helt nødvendig både å differensiere og samarbeide, sier han.

Konsekvenser

Aspelund mener at personene som er negative til et utvidet tilbud for de beste unge spillerne står i veien for utviklingen til unge spillere.

– Konsekvensene av de holdningene vi har i Harstad i dag til utviklingstilbud av gode unge spillere ser vi i dag. At vi ikke har et bedre treningsmiljø i Harstad går utover kvaliteten til Harstad-spillerne når disse blir gutte- og juniorspillere.

– Vi kan alle være enige om at Harstad IL, Medkila, Landsås eller juniorlagene i Harstad ikke er på det nivået som vi burde være. Spørsmålet vi må stille oss er om vi skal se litt oppover i divisjonssystemet, eller om at vi er fornøyd med at et lag som Harstad IL spiller 3.-divisjonsfotball, sier han.

Aspelund mener foreldre i Harstad er for redde for å si til ungene at ikke alle er like gode.

– Vi må ufarliggjøre det å ikke være best. Det er helt naturlig at noen har bedre holdninger, og at noen er bedre fotballspillere. For at spillere skal utvikle seg er det viktig at de får et utviklet tilbud, og et best mulig treningsmiljø, sier han.