Skryter av utøverne

Emil Toth Engegård, Oda Bygdnes, Tina Holmgren og Halvard Bygdnes fra klubben deltar. Tidligere medlem Maria Danielsen Altmann deltar også. Hansen, som er trener i Harstad svømmeklubb, mener at fire utøvere som deltar viser at klubben fortsatt utvikler talenter på riktig måte.

– Personlig rekord

– Jeg håper at alle fire utøverne fra Harstad tar personlig rekord. De ser frisk og raskt ut, og jeg er overbevist over at de kan gjøre det, sier han.

Hansen mener at alle de fire utøverne som har kvalifisert seg er svømmetalenter.

– Det er harde krav for å komme til NM i svømming, også i juniorklassene. Derfor er det bra at vi har med fire utøvere, sier han.

Ingen stafettlag

I år stiller ikke Harstad svømmeklubb med et stafettlag.

- Det er synd at vi ikke klarer å stille et stafettlag, men det er flere utøvere som er på vei til å klare kravene i framtiden. Det er altså ikke noe å bekymre seg over. Tvert imot, sier han.