20 i målforskjell etter gruppespill

Skånland møtte det russiske laget NIVA i første kamp, og spilte 2–2. Deretter ventet Mjølner og det svenske laget Munksund-Skuthamns SK, og da vant Mjølner 5–0 og 15–0. Med 20 i målforskjell gikk altså Skånland videre som gruppevinnere, men i 16-delsfinalen tapte de 1–2 for det svenske laget Vasalunds IF.

– Guttene spilte veldig bra, og kunne gått enda lengre. De koste seg skikkelig i Piteå, og spilte god fotball sammen, sier trener Tor Anders Hustad.

– I 16-delsfinalen var Skånland det beste laget. Vi dominerte spillet, og hadde ballen mest. De fikk et par heldige mål, og deretter prøvde de sitt beste for å drøye ut tiden. Det var synd at vi tapte, for slik guttene taklet nivået i turneringen, fortjente de å komme langt. At man fortjener mer føler nok likevel alle lagene, legger han til.

Tross tap mener G12-treneren at guttene kan være fornøyde etter Piteå-turneringen.

– Guttene har hatt det fantastisk bra. Det har vært en fin helg, og været har vært bra, sier Hustad.

– Vi har fått spille mot svenske og russiske lag. Det har vært meget god trening, og blir god læring å ta med seg videre, sier han.

– Vi ønsker å dra til Sverige neste år også, og det tror jeg kan bli en fin gulrot for guttene, legger han til.