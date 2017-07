Tatt ut til junior-EM

Årets mesterskap arrangeres fra 2. til 10 september i Makedonia, og tre lokale utøvere har blitt tatt ut blant de de 11 som utgjør Norges landslag.

Mesterskapet blir arrangert annethvert år, og arrangørene forventer rundt 1800 deltakere fra hele Europa under årets junior-EM.

Margrethe Edvardsen fra Tjeldsund Kickboxing Klubb deltar i eldre ungdom pointfighting -55 kg. Celine Røberg fra same klubb deltar i eldre ungdom pointfighting -50 kg, mens Marlene Farstad Grøttem fra Fighter Kickboxing Klubb deltar i junior fullkontakt +70 kg. Sistnevnte vant i mars NM i fullkontakt.

- Jeg er glad for at jeg har blitt tatt ut, for det er det jeg har jobbet for. Fullkontakt er tøft, og i EM får jeg kjenne på nivået. Jeg skal se hvordan jeg ligger an, og hvis jeg har en sjanse til å vinne, skal jeg selvfølgelig gjøre mitt beste for å gjøre nettopp det, sier hun.