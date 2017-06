Lederen av næringsforeninga mener at sørbygda står på vippepunktet

Det sier lederen for Harstadregionens Næringsforening Ole-Johnny Korsgaard. Han understreker viktigheten en etablering av en fullverdig 18-hulls golfbane i Sørvik vil ha for lokalmiljøet og den sydlige delen av kommunen.

– Når det i framtida kommer en etablering på Evenes med investeringer pålydende 7-8 milliarder fram til 2022. Da vil jo Sørvik være spot-on med sin attraktivitet innenfor alarmsonen deres. Men tilflytterne vil ha flere valg for hvor de skal slå seg ned. Derfor er det viktig å etablere moderne boligfelt og nye trivselstilbud som kan skape flere attraktive muligheter for de som vurderer å flytte hit i framtida.

Etableringen av banen har tidligere blitt satt til drøye 1 millioner per hull, eller 20 millioner samlet sett. Men også den er forandret siden prosjektet ble lansert.

– Prisen som det nå opereres med er 40 millioner kroner, beretter næringsforeningslederen.

– Tror du at folk vil ønske å komme til Sørvik for å spille golf?

– Garantert. Jeg har med meg tall som viser at Skjomen har 3.000 årlige besøkende. På Gimsøy-banen i Lofoten snakkes det om over 3.000. Og de tilreisende kommer primært over Evenes. Med den sentreringen som skjer vil folk komme til Evenes for å spille golf i midnattssolens rike. Og en fullverdig bane her vil toppe kaka. Merverdien viser at ringvirkningene vil bli 5-15 årsverk. Jeg tror på dette prosjektet med de justeringene som nå er gjort, sier Korsgaard.