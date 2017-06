Her er Truls Jenssen på sin første TIL-trening som sjef

Som iTromsø skrev allerede mandag ettermiddag, var Truls Jenssen i går i møter med Svein-Morten Johansen og Bård Floviks tidligere assistent, Lars Petter Andressen, der det ble klart at Jenssen og Andressen leder laget ut uken.

Det kom etter at TIL mandag ettermiddag klokken 16.00 innkalte til en pressekonferanse der det ble klart at klubben er blitt enig med hovedtrener Bård Flovik om å avslutte arbeidsforholdet .

Tirsdag formiddag klokken 11.30 ledet Truls Jenssen laget for første gang. På sidelinja sto sportssjef Svein-Morten Johansen.

- Nå har vi på plass en ny hovedtrener ut uka og vi sikter inn mot Haugesund-kampen på søndag. Så har vi tenkt løpet i tre faser. Det er ikke sikkert de er uavhengige av hverandre, men i utgangspunktet er det Haugesund-kampen først. Da bruker vi de interne ressursene i teamet og Truls som kommer inn og tar rollen som leder for teamet. Deretter er det fase to ut sesongen. Så er det den langsiktige fasen fra 1. januar 2018 der man tenker TIL de neste årene, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til iTromsø stående på treningsfeltet tirsdag formiddag.

- Er Truls en kandidat til å ta over på permanent basis?

- I utgangspunktet har vi et løp som går til helga, og Truls har sagt seg villig til å ta på seg det ansvaret sammen med de andre i teamet. Så skal vi se hvordan det blir videre. Vi sonderer og ser på løsninger samtidig, sier Johansen til iTromsø.

- Hva får dere inn med Truls Jenssen?

- Han er veldig tydelig på hva han forventer av spillerne og at de bidrar for klubben. En veldig solid type med god menneskelig kompetanse.

Sportssjefen måtte derfor ikke se langt for å finne Floviks erstatter. Jenssen deler kontor med Johansen på Alfheim.

- I den situasjonen vi er i og der det også er viktig at man ikke gjør raske løsninger er det bra at vi har folk i organisasjonen som kan bidra.

- Er Truls en kandidat til steg to og tre?

- Det vil jeg ikke kommentere. I utgangspunktet er han her i den første fasen, så får vi ta det anre etter hvert, sier sportssjefen.

Lenge siden hovedtrenerjobb

Jenssen debuterte på A-laget til TIL allerede som 18-åring og var en av profilene som fikk TIL opp i øverste divisjon 1986. Han ble historisk da han scoret TILs mål i den første kampen i toppligaen (borte mot Kongsvinger 1-1). Han ble også cupmester med TIL i 1986 og scoret ett av målene i 4–1-seieren i cupfinalen mot Lillestrøm.

Ifølge TILs adelskalender på til.no har Jenssen totalt spilt 290 kamper og scoret 55 mål for TIL.

Høsten 1992 var han faktisk hovedtrener for TIL. Bakgrunnen var at Per-Mathias Høgmo og Arne «Pøsen» Andreassen fikk sparken i begynnelsen av august. Da tok Jenssen og Lars Espejord over laget midlertidig. Det endte med at de to ledet laget ut sesongen.

TIL spilte for å berge plassen i siste serieomgang, og kunne rykke ned med tap, men banket Sogndal 6–0 og berget plassen. Jenssen la etter det skoene på hylla og gikk inn i ny rolle.

Etter karrieren som fotballspiller var over ble han assistenttrener i TIL 1993-1996. Jenssen var hovedtrener i Sogndal i 1997 og fortsatte sin trenerkarriere i TUIL fra 1998 og ut 2006 og hatt flere trenerroller i TIL, blant annet som toppspillerutvikler.

Trente Brann - flyttet til Frankrike

Jenssen ble intervjuet om hovedtrenerjobben i 2013, men TIL gikk da for Agnar Christensen, og Jenssen dro til Brann, der hen ble assistent til Rune Skarsfjord. Der sluttet han etter kun fem måneder for å flytte til Frankrike for å følge opp sønnen Ulrik Yttergård Jenssen som da gikk fra TIL til Lyon.

Jenssen har høyeste trenerutdanning og var fra 1. juni 2014 spiller- og trenerutvikler i Troms fotballkrets, før han i desember 2015 kom tilbake til Alfheim som utviklingsleder i TIL .

Allerede i 2015 da Bård Flovik fikk jobben kjørte iTromsø en avstemming der det ble klart at Jenssen var folkets favoritt til å overta hovedtrenerjobben , som da altså gikk til Bård Flovik.