Regattaen ble seilfest i Harstad

Totalt åtte båter konkurrerte under festspillregattaen. Fem deltok i klassen for større båter, og tre båter deltok i klassen for mindre båter.

I klassen for større båter, Norrating 1, ble Narvik- og Tromsø-væringen for gode for harstadværingene. Tommy Hågensen fra Tromsø tok gull, og Bernt Mathisen tok sølv. Harstadværing Knut Gode tok bronse i klassen.

Gull for harstadværing

I klassen for mindre båter deltok bare harstadværinger, og i den klassen var det Roar Holtborg som dro det lengste strået. Han ble nummer to i én av de totalt tre rundene, og kom først i mål i de to siste rundene. Derfor vant han også klart sammenlagt.

- Det var variable forhold, og da er avhengig av litt flaks for å vinne. Jeg hadde litt flaks, og derfor slo jeg folk som normalt er bedre enn meg å seile. Det er artig, sier han.

Veteran

Den nye moloen i Harstad ble under regattaen en tribune for seilsporten. I vel 30 år har Festspillregattaen blitt arrangert i Harstad, og Holtberg har vært med i alle årene.

- Det er ekstra spesielt å seile under Festspillregattaen. Mange folk er i byen, og det er god stemning. Regattaen har blitt en tradisjon, og det har vært fantastisk å være med, sier han.

- Det var flere båter med før i tiden, men Harstad Seilforening har fortsatt i dag et veldig godt arrangement. Vi har deltagere fra Tromsø, Narvik og Finnsnes, sier han.