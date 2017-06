Dobbel for Louise

Spesielt seieren med hesten Drivin var Vebostad fornøyd med, da hun mener det er en vanskelig hest.

- Drivin er en veldig dum hest. Ofte skal den bremse opp, bestemme seg for å hoppe. Den har galoppert masse også, sier hun.

- Det er viktig å være venn med Driving. Dersom du lar han gjøre som han selv vil, bruker han å oppføre seg, sier hun.

- Kunne vært elitehest

Da Vebostad først fikk hesten til å trave slik hun ville tvilte hun aldri på at hun kunne ta seieren.

- Driving er en fryktelig god hest, og kunne vært en elitehest hvis den ikke hadde vært så vanskelig. Den har galoppert fra seg flere hundre tusener kroner, og derfor er det bra den begynner å prestere nå, sier hun.

- Det føltes fantastisk å vinne med den. Mange av de beste kuskene i Norge har slitt med å holde kontroll på Drivin, og at da lille meg vinner med den er kjempeartig, sier hun.

Det er Louise Vebostad Trudvangs mor, Mariann Vebostad Trudvang, som eier hesten.

- Overrasket

Den andre seieren kom med hesten Skjetnejerva.

- Jeg hadde ikke akkurat forventet å vinne med den, men i dag ble det seier med den også. Det føles veldig godt med to seire, det gjør det absolutt, sier hun.

Dårlig utgangspunkt

En annen lokal kusk som også seiret på Harstad Travpark var Lars Vebostad med hesten Millmessi.

- Jeg hadde ikke forventet å vinne, for vi hadde et dårlig spor og et dårlig utgangspunkt. Hesten hadde jeg heller ikke kjørt før, og den gjorde ikke en kjempeinnsats før løpet. Underveis i løpet løsnet likevel alt seg, og det gikk perfekt fra start til mål. Alt klaffet, sier han.