Drillo er konferanseklar

Det kan sportslig leder i Harstad IL, Dag Jøran Olsen, og direktør i Harstad Tidende, Mona Kristine Rosvold fortelle. De har jobbet knallhardt med å få på plass grunnlaget for Nordnorsk Fotballkonferanse. Den skal gå av stabelen 3.-5. november i Nordic Hall. Fire og en halv måned før fotballkonferansen braker løs, er en betydelig del av konferanseprogrammet allerede fastsatt.

– Vi ønsker sakte, men sikkert å bygge opp fotballkonferansen til å bli noe som skal være naturlig for det nordnorske fotballfolket å slutte opp om denne ene helga i november. Det skjer blant annet med at vi legger en ekstra konferansedag til årets event, sier Olsen og Rosvold.

Suksesstreneren på plass

En person går igjen som konferansens sentrale mann hele helga. Da snakker vi om ingen andre en Norges mest suksessrike trenere i nyere tid, Egil Olsen.

– Drillos bidrag til det som skjer fredag, skjer som siste punkt på programmet fredag kveld. Da skal han ha en quiz under pubkvelden med fotballfolket. Den skal han stå for sammen med kommentatorlegenden Arne Scheie, sier Olsen.

– Fredagen blir et slags event i eventet, hvor vi inviterer politikere og representanter fra byens næringsliv til å debattere temaet Fotballen som byutvikler, sier Rosvold.

Foredrags-lørdag

Lørdag er det duket for foredrag i Nordic Hall. Da skal relativt mange i ilden på podiet for å gi sitt innspill i fotballdebatten.

– Drillo har tatt for seg forsvarsbiten av fotballen, og skal gi et foredrag som han har kalt Soneforsvar i verdensklasse, sier Olsen.

Suksesstreneren som tok Norge til VM i fotball både i USA i 1994 og i Frankrike fire år senere blir avløst av en annen stor svenske i fotballsammenheng.

– Vi har med oss Björn Andersson på podiet. Svensken har en stor karriere som spiller, trener og nå speider i storklubben Bayern München. Han vil snakke om hva kravene er for å bli definert som toppfotballspiller i hans øyne, sier Olsen.

Deretter vil blant andre Truls Jenssen med flere fra TIL og representanter fra Hødd komme til Harstad for å snakke om sine erfaringer innenfor fotballen.

– Mens TIL skal snakke om hva de gjør med sine 13-14-årsspillere, skal Hødd snakke om opplegget rundt sine 15-16-åringer, sier HILs sportslige leder.

Jakter storfisker

Olsen og Rosvold legger også til at programmet ikke er spikret helt og fullt for konferansen. Det betyr nemlig at duoen ser muligheter for å kunne føye på noen skikkelige storfisker på dagsordenen.

– Vi jobber med å få tak i representanter for A-landslaget til Harstad for å delta på konferansen denne helga. Det er imidlertid ikke noe som er i boks enda. Derfor må vi nok jobbe litt til før vi eventuelt kan si mer om dette, sier Olsen og Rosvold.

Søndag avsluttes konferansen med praktiske økter som skal arrangeres i Hålogalandshallen.

– Drillo skal drille HILs A-lag i soneforsvar, mens Anderson skal ha en økt med HIL G19-lag. Det vil også være økter hvor lokale 13-14-årsspillere og 15-16-årsspillere plukkes ut for deltakelse, forklarer Olsen om øktene som hver vil være på en time.

– Hvordan har det vært å jobbe med årets konferanse?

– Det er litt lettere i år to enn i førsteåret, som ble en suksess. Likevel har vi ambisjoner om å ta nye steg imot målet om å bli en fotballkonferanse som hele Nord-Norge vil slutte opp om, sier Olsen.