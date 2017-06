Arrangerte midnattsritt i Harstad

Det var Harstad Rytterklubb som arrangerte Midnattsrittet. Distanserittet var på 19 kilometer, og startet klokket elleve fredag kveld.

- Vi arrangerer det eneste rittet i Norge som går utover midnatt. Konseptet mener vi er bra, og rytterne var fornøyd med rittet etter å ha kommet i mål, sier leder for Harstad Rytterklubb, Mia Bremer.

Rittet tiltrakk seg tilreisende fra fem klubber i Troms.

Harstad Rytterklubb stilte opp med både dommere og veterienær. For å få godkjent tiden måtte både hesten ha en puls på under 64 slag i minuttet, og man måtte komme inn til mål innenfor en oppsatt tidsramme. Man komme inn til mål på en tid mellom 1 time og 20 minutter og 2 timer og 30 minutter.

- Det er ikke konkurransen som er i fokus i dette rittet. De som deltar gjør det mest for rittet selv og for det sosiale. Samtidig er det spennende å se om man klarer å holde seg til idealtidene og pulskravet. Disse er satt for at man ikke skal slite ut hestene, forteller Bremer.