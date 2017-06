Her tar han straffen for å ha ertet på seg Premier League-spiss

Lichtwarck var kjapt ute og kommenterte på Facebook da TV2 i august i fjor siterte King om at den norske landslagsspissen skulle skåre 15–20 mål for Bournemouth i Premier League. Harstad-mannen lovet å vaske bilen til kompisen Øystein Sydow hvis så skulle skje.

Da King noterte sitt 15. for sesongen gikk han inn på facebooktråden og sendte hilsen til Lichtwarck: «ikke glem å vaske bilen til øystein :)».

Ny hilsen fra King

Nå er bilen til Sydow skinnende ren.

– Hvis jeg er stor i kjeften må jeg stå for det jeg har sagt, sier Lichtwarck etter å ha gnikket og gnukket med svamp og børste.

– Hvorfor var du så skeptisk til King?

– For enhver spiss i England er det et hårete mål å skulle skåre 15 mål. Det er i alle fall vanskelig når du i tillegg spiller for Bournemouth og verken har markert deg som en notorisk målskårer for klubb- eller landslag. Men jeg er glad for at jeg tok feil, spesielt på Kings vegne, sier Lichtwarck.

Harstad Tidende har forelagt bildene av bilvaskingen for King. Lattermildt sender han følgende hilsen til Lichtwarck: «bare hils og si godt at han holdet det han lover og no hard feelings :D».

– Det er flott at King ikke ble fornærmet, repliserer Lichtwarck, som er Manchester United-tilhenger og har fulgt med King siden spissen var i klubben.

Det har tatt sin tid før bilvaskingen ble en realitet, men Lichtwarck hadde ingen intensjoner om å snike seg unna.

– Jeg måtte vente på sommeren siden vi ikke har hatt vår i Harstad. Da temperaturen passerte 20 grader kunne jeg vaske bil, grille og ta en pils samtidig.

Nytt veddemål?

Lichtwarck har vært stor i kjeften også tidligere, men hevder han aldri har gått på en smell.

– Tør du vedde angående King flere ganger?

– Jeg har vært litt flåsete overfor kompisen min og sagt at dersom King skårer 20 mål i Premier League neste sesong, ja, da skal jeg reise over til Bournemouth for å vaske bilen til King.

– Men jeg vet ikke om jeg tør stå får den, humrer Lichtwarck.

– Jeg tror aldri King klarer det. De færreste skårer så mange mål, uansett hvem de er. Kun toppspissene i de aller beste klubbene kan oppnå 20 mål, legger han til.

Kun fem spillere i den engelske toppdivisjonen skåret 20 ganger eller mer sist sesong: Harry Kane fra Tottenham med 29, Romelu Lukaku fra Everton med 25, Alexis Sánchez fra Arsenal med 24, Sergio Agüero fra Manchester City og Diego Costa fra Chelsea begge med 20.