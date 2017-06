Får støtte til å lage helårsbane på Kanebogen stadion

Harstad Skøyteklubb er tildelt 400.000 kroner av den totale potten på 2 millioner kroner, som er avsatt av Harstad kommune til en engangsstøtte i forbindelse med barn og unges år 2017. Formålet med ordningen er å legge til rette for at barn og unge skal få delta i meningsfull idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter. Tildelingen ble vedtatt i utvalg for oppvekst og kultur tirsdag.

IF Kilkameratene er tildelt 250.000 kroner av potten. Klubben søkte om 500.000 kroner i forbindelse med bygging av Kilkamhallen, som skal sikre helårsaktivitet og komplettere fotball-, ski- og friluftsanlegget i Kilbotn. En forutsetning for tildelingen er at Kilkam får godkjent spillemiddelsøknad for søknadsåret 2018. Klubben har også fått 150.000 kroner til norgesmesterskapet i langrenn for junior, som fant sted i vinter.

Harstad Cykleklubb får også tildelt 50 prosent av beløpet det var søkt om, og får 100.000 kroner for å utvikle løypenett, arena og knøttebane.

Idrettsklubben Hind er tildelt 150.000 kroner knyttet til høstens norgesmesterskap for junior i friidrett i Stangnes idrettspark.

Trondenes Skytterlag er tildelt 200.000 kroner til bygging av innendørs skytebane i gamle Kanebogen svømmehall.

Andre idrettsklubber som kan vente kroner inn på konto til øremerkede tiltak er Håndballklubben Landsås (80.000 kroner), Harstad Alpinklubb (25.000 kroner) og Harstad Håndballklubb (10.000 kroner+ 47000 kroner).