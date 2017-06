Kolliderte bilen i finalen

24-åringen fra Kanebogen kom i fjorårets sesong av Rallycross-NM på andreplass etter å ha kommet seirende ut i tre av fem NM-runder. I år har Jacobsen uttalt at kun gull er godt nok, og han kom godt i gang med en andreplass da første runde fant sted på Gardermoen i mai.

– På siste runde lå jeg på andreplass, men jeg lå like bak føreren som ikke hadde kjørt alternativsporet. Da han skulle inn på alternativsport fikk han en sleng, og han ble stående i veien for meg. Derfor fikk han som var bak meg sneket seg forbi meg, og jeg kom til slutt på andreplass. Derfor var jeg revansjelysten, og jeg ønsket å komme først søndag, forteller Jacobsen.

Lovende

Fram til A-finalen så det også svært lovende ut for Jacobsen. Han ble nummer nemlig nummer to etter de innledende omgangene.

– Jeg kjørte godt før A-finalen, og alt fungerte bra. Bilen var god, og jeg kjørte godt også, sier harstadværingen.

Kollisjon

I finalen ble Jacobsen derimot sist av totalt seks førere etter at han kolliderte i autovernet. Det var to runder før mål at Jacobsen krasjet. Bilen ble totalvraket, og den er ikke mulig å kjøre lengre.

– Jeg lå godt an i finalen, og lå an til å ta andreplassen. Men da kolliderte jeg. Det ble en stygg kollisjon. Med meg gikk det heldigvis fint, sier han.

– Det gikk selvfølgelig raskt, og jeg bommet på en sving. Jeg traff autovernet på innsiden, og deretter traff jeg autovernet på den andre siden. Bilen stoppet opp, og hele kjøretøyet ble knust, sier han.

Bygger ny bil

Bilen er ikke lenger mulig å kjøre, noe som betyr at Jacobsen må ha ny bil til neste runde i rallycross-NM.

– Vi må bygge en ny bil, siden den jeg kjørte med ble et totalvrak. Vi holder allerede på med å bygge ny bil, og det skal gå greit. Det blir mye jobb, men jeg er vant til å arbeide mye. Det skal gå bra, og jeg satser på at jeg skal ha en bil som er like god til neste løp, sier han.

– Skal ta gull

Av totalt seks NM-runder er det de fem beste rundene til hver fører som blir lagt sammen når vinneren skal kåres. Jacobsen satser på at det er søndagens løp han skal stryke.

– Å ta NM-gull er fortsatt målsettingen min for denne sesongen, og det skal jeg klare. Nå ligger jeg på tredjeplass sammenlagt, og siden jeg kan stryke et løp skal det være fullt mulig. De neste rundene skal jeg kjempe i toppen med NM-gullet i siktet, sier Jacobsen.