Medkila utlignet mot Melbo.

Mellbo har 14 poeng etter seks kamper, og har med det tredjeplass på tabellen i 4. divisjon. Forrige helg vant laget hele 7-2 mot Høken.

Medkila har spilt sju kamper, og har ni poeng. Det gir en sjuendeplass på tabellen.

Kampen begynte klokken 19.00 og VOL sammen med Harstad TIdende følger utviklingen underveis.

Ledelse

Etter sju minutter har Melbo tatt ledelsen i kampen etter scoring av Jonny Stikholmen.

Scoringen kom etter at Medkila først hadde kampens første store sjanse. Ballen ble så slått opp på Melbos høyreside, før den ble lagt tilbake til Stikholmen som bredsidet den i mål.

Jevnt

Det har vært jevnt de første 15 minuttene. Ingen sjanser utenom de to nevnte. Melbo er godt organisert og har mange spillere mellom eget mål og ballen til enhver tid.

Melbo-sjanse

22. min: Melbos Aleksander Reinholdtsen blåste ballen fem meter over etter et hjørnespark

Stillingskrig så langt.

Nær utligning

23 min: Medkila nær 1-1. Hjørnespark. Heading fra Emil Kajander nærmest på blankt mål. Traff ikke perfekt, ball gikk like utenfor.

26: Gult kort til Melbos Mikyas Hatau Abey.

Stor Medkila-sjanse

26: Frispark Medkila på 17 meter. Skudd fra Magnus Reppen Samuelsen. Ball i retning vinkelen. Tigersprang og redning av Melbos keeper Martin Antonius Brun.

Medkila-press

30: hjørnespark Medkila. Fram og tilbake i feltet. Ball til slutt bak i feltet til Sigurd Madsen. Fikk ikke kraft i avslutning. Likevel god redning av Brun.

Medkila har tatt over og er nær skåring.

33: Gult kort til Medkilas Sivert Soltun Medkila.

34: Stopp i spillet. En spiller skadd på hvert av lagene.

Ny Medkila-sjanse

38: Ny sjanse for Medkila. Sivert Soltun med innlegg fra høyre. Alexander Danielsen, som nettopp er byttet inn, i posisjon foran mål. Lei sprett for Danielsen, som får ballen i låret. Ballen går en halvmeter utenfor.

41: Nære på igjen for Medkila. Tobias Borch får ballen sentralt, forserer til 20 meter og fyrer ei kanonkule. 10 centimeter over.

45: Alexander Danielsen skyter fra 16 meter. Felles når skuddet går. Brun redder. Medkila får ikke frispark.

Utligning

45: 1-1 Alexander Danielsen. Medkila med fortjent utligning på overtid. Danielsen vender lynraskt i feltet og kyler ballen i mål like under tverrligger. Brun er sjanseløs.

Andre omgang

Kamp i gang. Melbo med halvsjanse etter hjørnespark. Daniel Nyland fanger ballen

50: Medkilas Danielsen på løp. Brun oppfatter faren, stormer ut og tar ballen rett foran Medkila-spissen ved 16-meteren.

52: Medkilas Danielsen får vendt seg mot mål, første skudd blokkeres. Returen smeller Medkila-spissen like utenfor.

54: Einar Pettersen prøver å ta saken i egne hender, eller føtter, for Melbo. Går 70 meter med ballen. Skuddet er ikke like bra. Ballen høyt over.