Vil lage landets nordligste rallycrossbane med asfalt

Denne helga har det vært full aktivitet på Klo. Flere titalls mennesker har jobbet på spreng for å få på masse på det som etter planen skal bli en bilbane på Klo.

– Vi har hatt maskindugnad for å få kjørt på masse på banen. Vi har kjørt 380 tonn masse på. Dette skal være grunnlaget for dekket på banen, sier Esben Lidahl som er styremedlem i NMK Vesterålen.

Nordligste

Planen er å lage den nordligste rallycross-banen med asfalt i Norge. I dag er nærmeste bana på Mo i Rana. Etter planen skal man kunne kjøre rally, rallycross, Atv og drifting på banen, i tillegg til mye annet.

Men for å få til dette er gjengen bak avhengige av støtte.

– Vi antar det vil koste tre til fire millioner kroner å ferdigstille banen og få på asfalt. For å få til det må vi ha hjelp. Derfor har vi skrevet til kommunene i Vesterålen og til flere i det lokale næringslivet for å be om støtte.

Fartsutløp

Men hvorfor trenger Vesterålen en slik bane?

– Den ene grunnen er jo at vi ikke har en slik bane og vi mener det er behov for den. I tillegg vil det jo bli en arena hvor en kan få utløp for litt vill kjøring i trygge omgivelser. Det er ikke til å stikke under en stol at det er mye ufin kjøring på veiene og en del ulykker. En slik bane kan være en måte å styre den type kjøring inn i konkurranseform i trygge omgivelser, sier Lidahl.

Massiv støtte

I helga har det vært mange involverte på Klo. I tillegg til privatpersoner har GP Invest, Bulldoser Maskinlag, Traktormannen og Andre Reinholdtsen stilt opp med maskiner.

– Det har gjort at vi har fått gjort mye på banen i helga. Derfor er vi veldig takknemlig for den hjelpa vi har fått, sier Lidahl.

Innen utgangen av 2017

Målet er å få banen ferdig innen utgangen av 2017.

– Det er håpet å få det ferdig innen året er omme. Men det avhenger veldig om vi får støtte eller ikke. Vi har søkt og så er det bare for andre som vil bli med å melde seg. Behovet for en slik bane er stort. Den vil trekke folk fra hele Hålogaland og Lofoten.

Veien videre blir å ferdigstille et klubbhus og fortsette grunnarbeidet.

– Vi samles en gjeng hver helg og jobber med klubbhuset. Så må vi se når neste dugnad på selve banen blir. Vi er en ivrig gjeng som står på. Så det blir nok ikke lenge til.