Maria får drømmedag på Ullevaal stadion

Hålogaland Fotballkrets sender åtte utvalgte spillere fra kretsens klubber, til en drømmedag på Ullevaal Stadion 10. juli. Høydepunktet er landskampen mellom Norge og Tsjekkia, men spillerne får også omvisning, foredrag og middag med andre inviterte spillere.

En av spillerne i kretsen som får delta er Maria Hustad. Hun kommer opprinnelig fra Fjelldal IL som også har nominert henne. Det er en liten klubb og har ingen spillere i alderen 17-19 år. I dag spiller hun for Medkila IL. Slik nominerer klubben nominasjonen:

- Hun har lagt ned svært mange treningstimer med tidligere lagspillere og egentrening på Fjelldals anlegg. Hun er en utmerket ambassadør for gode holdninger både på og utenfor banen. Våre spillere vet alle hvem Maria er og hun tar seg alltid tid til å vie de oppmerksomhet. Hun er travelt opptatt, men viser interesse for de som er yngre og stiller ofte opp for å se deres kamper. Maria er i dag en svært god spiller og en stor inspirasjon for våre barnespillere. De vet hvor mange timer Maria har vært på fotballbanen med ball, og hvis de bare er ivrig nok og står på kan de bli så gode som henne. Maria er en flott jente med gode holdninger tvers gjennom.

Også med til Ullevaal er:

Alf-Martin Bergvik, Ballstad UIL

Alf-Martin spiller på Ballstads Rekruttlag (Ballstad/Reine). Han er i tillegg trener for klubbens G16-lag på andre året. Han er med på å dømme kamper på lille og miniturnering, og stiller i tillegg opp for apparatet rundt klubbens 4. divisjonslag ved behov. Han er et fantastisk forbilde for de yngre spillerne i klubben, har gode holdninger og er alltid blid og omgjengelig. Han har et brennende engasjement for klubben, og er alltid en av de første til å melde seg når noe skal gjøres. Han stiller opp på alle dugnader og bidrar langt ut over det som forventes av en spiller på denne alderen.

Maria Andersen, Stamsund IL

Marie Andersen spiller på J16 hvor hun er kaptein. Hun er en stor motivator for jentene både på trening og på kamp. I tillegg ser de mindre jentene opp til henne og resten av J16 laget noe som resulterer i økt rekruttering på jentesiden. Hun er også en av hjelpetrenerne på mini 2 jenter som har hatt en dobling av jenter som vil spille fotball.

Susann Jørgensen, Svolvær

Susann spiller på SIL damelag. Svært aktiv på damelaget og er bestandig på trening. I tillegg til å spille fotball er hun ofte å se som AD på både gutte, herre, jente og damefotball. Sesongen 2016 ble hun kåret til Årets krumtapp i SIL Fotball for sin innsats og aktivitet i laget.

Isak Svendsen, Sortland IL

Isak spiller i dag på 3. div til Sortland IL. Han er en spiller som innehar gode holdninger, både på og utenfor banen. Isak har over tid vist solide sportslige resultater, og er blitt en sentral spiller for Sortland IL. I tillegg til at han viser stort engasjement for medspillere, på treninger og i kampsammenheng, er han også en person som alltid stiller opp og tar i ett tak på dugnader og andre viktige oppgaver for klubben. En spiller med høy moral og treningsiver.

Petter Nyvold Rønning, Stokmarknes IL

Petter er en ung og fremadstormende fotballspiller. De siste sesongene har han vært ute av organisert fotballtrening. Han har imidlertid gjort "comeback" for A-laget denne sesongen og har vist god innsats og treningsvilje gjennom en lang vinter og til nå i vårsesongen. Han ble også belønnet for sitt arbeid med startplass og debut i sesongens 2 første kamper. Petter er en jordnær og fin type med gode holdninger på og utenfor banen, og en god representant for Stokmarknes IL.

Suhad Algotani, Andenes IL

Kommer som flyktning fra Syria. Har en enorm interesse for fotballen, og er et utrolig positivt menneske. Hun stiller på alt av aktiviteter, og har nå også meldt seg opp på dommerkurs. Hun er en 100% hva gjelder oppmøte og innsats på fotballtreningene, og er helt klart en foregangsfigur for de andre i og rundt klubben.

Sigve Johansen, Beisfjord

Sigve er kaptein, er på alle treninger, viser gode holdninger og er en positiv gutt - ikke bare på banen, men også utenfor; stiller på dugnader, stiller opp for kamerater. Han har virkelig vokst som person de siste årene.

Obos' drømmedag arrangeres av OBOS og Norges Fotballforbund.