Mangler 250.000 kroner til motorfest

Flere store navn i motorsportens verden har allerede meldt sin ankomst til fjellandsbyen i juli. Rallycross-førerne Henning Solberg og Andreas Bakkerud, som denne helga deltar i VM-runden i rallycross på Lydden Hill i England, kommer begge for å delta. Det samme gjør mangeårig norgesmester i bakkeløp Olav Fredriksen i en Citroen Xsara. Og for ikke å glemme bilsport-legenden Holm Jacob Matheson med sin strøkne Ford Escort.

Mange påmeldte

Nå har også rallycross-nestoren Martin Schanche meldt sin ankomst. Fredag ble det klart at den tidligere rallycross-føreren, som vant hele seks Europa-mesterskap i sin karriere, også kommer for å kaste glans over arrangementet. Det melder Folkebladet.

Totalt er det satt et tak på 50 deltagere. Allerede er det kommet inn 30 påmeldinger fra førere fra hele landet, og fra Sverige og Finland. Og variasjonen i både klasser og biler er stor.

– Interessen er enorm, og det så lang tid i forkant. Folk sørfra har tatt kontakt for å si at de gjerne hjelper til med administrative oppgaver, for de skal komme hit uansett for å få med seg løpet, sier Jan Helge Nilssen fra KNA Troms, som er primus motor for bakkeløpet.

Mangler penger

Men til tross for den store interessen, er det et skjær i sjøen som kan sette en stopper for hele arrangementet. Det mangler foreløpig 250.000 kroner for at budsjettet skal gå i balanse.

– Målsetninga er å lage et arrangement som setter hele motorsport-Nord-Norge på kartet. Og for å få til det mangler det 250.000 kroner. Vi kan selvfølgelig senke ambisjonene, og for eksempel droppe å ha storskjerm og TV-overføring av bilene fra tunnellen og helt til målpassering. Men da mister vi samtidig veldig mye for tilskuerne, påpeker Nilssen.

Derfor har han satt deadline 1. juni.

– Det er dagen det blir bestemt om arrangøren skal trykke på den røde knappen og avlyse, eller den grønne knappen og kjøre på. Jeg er optimist, og mener det er lys i enden av tunnellen, fortsetter den ambisiøse Harstad-mannen.

Markedsføring

Han forteller at det er mange aktuelle sponsorer han har vært i kontakt med som er i tenkeboksen.

– Det virker som om ikke alle er helt klar over hva det faktisk er vi arrangerer, og det må jeg nok ta på min kappe.

For det er ikke bare kjøring lørdag. Torsdag er det i samarbeid med NMK Midt-Troms et arrangement på Nord-Norsk trafikksenter på Aspelund hvor det vil bli både drifting og showkjøring, og Nilssen lover flere overraskelser for de som dukker opp der.

Fredag blir det show på torget på Andselv, blant annet med kjøring av både Bakkerud og Solberg.

– Og så har Forsvaret meldt sin ankomst. De skal ha helikopteroppvisning på fredag, og lørdag skal helikpterene fyre i gang startskuddet for bakkeløpet, forteller Nilssen entusiastisk.

For å sørge for mer informasjon og for å få på plass de siste kronene har Nilssen nå tatt fri fra jobb neste uke, for å reise rundt i Midt-Troms.

– Målselv kommune er allerede inne med støtte, og vi har søknad inne hos Lenvik. Målselv fjellandsby og Forsvaret er på laget for å nevne noen – men vi har plass til mange flere, sier Nilssen.

– Jeg håper jeg blir tatt godt i mot når jeg reiser rundt, og at det er mange som vil være med på å lage et arrangement som kan bli en tradisjon i mange år fremover, avslutter Nilssen.

Eliten

Odrfører i Målselv, Nils Ole Foshaug, er helt klar på at bakkeløpet skal bli noe av.

– Vi har tidligere hatt verdenseliten her i både langrenn og i skyting. Vi må være klar over at dette er verdenseliten innen motorsport. Dette er en startliste som er det råeste som har vært av motorsportutøvere i Nord-Norge noen gang, er ordførerens klare tale.

– Det er helt rått det Jan Helge og resten av klubben har fått til, de har lagt ned en fantastisk jobb. Bakkeløpet har vært arrangert i fem år, og nå ønsker de å løfte det til et nytt nivå. Men det koster penger, og alle større arrangement er avhengig av sponsing. Så jeg håper virkelig at de får på plass de siste sponsorkronene, for dette må det bli noe av, fortsetter han entusiastisk.

Og Foshaug vet hva han prater om. I fjor fikk han sitte på med en rå Ford Fiesta rallycrossbil gjennom hele bakkeløpstraseen.

– Det var helt fantastisk artig. For en opplevelse å sitte inni den glohete bilen opp bakken i opp mot 180 kilometer i timen. Jeg må si at det mest imponerende var giringa og turtallet, ler ordføreren.

– Man blir jo nesten som en liten gutt igjen når det er masse motorlyd, hestekrefter og svidde dekk.

Tradisjon

Han tror i likhet med Nilssen at ikke alle er klar over alt som vil foregå disse tre dagene.

– Det er et tre dagers opplegg, og det blir noen flotte dager i motorsportens tegn. Jeg tror at de som ikke driver med motorsport eller kjenner så godt til det, slik som meg selv, er klar over hvor stort dette faktisk er. Så det må vi formidle.

– I fjor snakket jeg med både tilskuere og førere, og tilbakemeldingene er at dette er en av de mest fantastiske bakkene for å arrangere bakkeløp. Vi har noen fasiliteter her nord som er helt unik, og får vi til det som er planlagt i år, så kan nok dette bli en flott tradisjon i mange år fremover.

Og akkurat det mener han vises i antall påmeldte førere.

– 30 førere har allerede meldt seg på, og det er nesten ikke lokale førere blant dem. Det er folk fra hele landet, og fra utlandet. Det er klart at når Henning Solberg sier han vil komme å kjøre fordi det er så tøft, så sier det noe om potensialet, avslutter ordføreren.