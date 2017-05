Et redusert Medkila-lag tapte 6-0 for Kongsvinger torsdag formiddag på Harstad stadion.

Landslagsspissen Naomi Griffin skåret fire mål og herjet med forsvaret til de unge Medkila-jentene.

- De var rett og slett bedre enn oss, sier trener Ted Pedersen.

Medkila hadde ikke en eneste 19-åring på banen, noe som ble utslagsgivende for resultatet. Pedersen var imponert av Kongsvinger, og spesielt Naomi Griffin som ble for mye å håndtere for Medkila.

HT.no kommer med fyldigere dekning av kampen senere på dagen.