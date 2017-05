Tilbake på banen ni dager etter at han skallet seg selv knockout

Forsvarssjefen til Landsås 4.-divisjon ble kjørt til legevakta i ambulanse med panna flerret opp på langs i den forrige hjemmekampen for 4.-divisjonslaget. Der måtte han sy 11 sting. Såpass burde man tåle, mente hardhausen, som var lite fornøyd da han ble byttet ut.

Kjeftet

Trener Eirik Risbøl fikk en verbal omgang da Isaksen ble geleidet av banen.

– Håvard ville fullføre kampen og kjeftet fordi jeg tok han av banen, forteller Risbøl.

I de ni dagene siden den gang har ikke Isaksen trent. Onsdag tar han stingene, og akter å være tilbake på trening.

– Målet er å få spille torsdagens kamp mot Stålbrott/Sortland 2, eller i alle fall være i kamptroppen, sier Isaksen.

– I ettertid sett var det lurt at jeg ble byttet ut. Treneren skjønte alvoret. Det var han som lå over meg å banen og forsøkte stoppe blodet som fosset ut av panna.

Isaksen skallet med lagkamerat Michael Mikalsen da ettmålsledelsen skulle forsvares mot nabo Medkila i sluttminuttene. Begge fikk transport fra stadion med sykebil, og begge måtte sy.

– Det endte med knall, men vi vant kampen, og det var viktigst. Nettopp derfor satset vi alt i den samme duellen, humrer Isaksen.

– På rett vei

På forhånd hadde spillerne fått beskjed om å blø for drakten. Det ble gjort litt mer bokstavelig enn tenkt for to av dem. Landsås fikk årets første seier, og har siden fått med seg ett poeng fra bortekampen mot hjemmesterke Ballstad.

– Vi var nødt til å starte poengfangsten. Torsdag bør vi ta full pott igjen. Jeg håper tendensen viser at vi er på rett vei. Det har også vært gode treninger etter at vi tapte 0-9 for Lofoten, sier Isaksen.

Ingen frykt

Han melder seg til tjeneste hvis sårene har grodd tilstrekkelig.

– Jeg kan vel snurre noen runder med bandasje rundt hodet for sikkerhets skyld, så går det nok bra.

– Du er ikke redd for en ny smell?

– Jeg kommer ikke til å nøle i duellspillet, og gir alltid 100 prosent når jeg først er på banen. Jeg har vært med såpass lenge at jeg ikke er redd for skader, sier 34-åringen.

Torsdagens motstander er nest sist på tabellen, og står med fire tap på fem kamper. Landsås er bare to poeng foran.