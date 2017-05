Se hvordan Medkila yppet mot Lillestrøm

Høydepunktene fra kampen ser du i videoen på toppen av siden. Lillestrøm vant kampen 3-1.

Vertene tok ledelsen da Medkila glapp i markeringsspillet på en dødball. Sophie Haug var plutselig alene og gjorde enkelt 1-0 med et hodestøt etter 14 minutter.

Ti minutter senere doblet Lillestrøm ledelsen. Medkilas midtbane ble for treg til å løpe mot eget mål for å hjelpe forsvaret. Dermed fikk Guro Reiten bredside inn 2-0 fra sju meter etter et innlegg fra venstre. I mellomtiden hadde både Tiffany McCarty og Anja Rasmussen testet skuddfoten, uten å lykkes.

Lillestrøm slet med å overliste en våken Megan Kufeld, og Medkila var nær redusering da vertenes målvakt så vidt fikk fistet et skudd over tverrliggeren.

Reduseringen kom kvarteret før slutt. Anja Rasmussen var våken på midten da en Lillestrøm-spiller brukte altfor lang tid med ballen. Rasmussen klinte til fra distanse, og ballen gikk i bue over målvakten inn i mål. Minutter senere raidet Tiffany McCarty og skjøt like over.

Kampen ble punktert da Silje Blakstad ble frispilt bak Medkilas høyreback. Blaksted skåret sikkert alene med målvakten.

– Vi klarte å stresse Lillestrøm på deres hjemmebane, og hadde muligheten til å få enda ett mål på ett av raidene til Tiffany McCarty. Derfor synd at de slo tilbake og punkterte kampen med sitt tredje mål ti minutter før slutt, uttalte Haugenes til ht.no lørdag kveld.