Fortell oss hvem som bør hedres denne gang

Harstad Sparebanks Ildsjelpris - i samarbeid med Harstad Tidende, ble i fjor vunnet av en familie, som til sammen har over 100 dugnadsår bak seg for IF Kilkameratene. Frank Johnsen Formo og foreldrene Vigdis og Tormod Johnsen fikk prisen på 20.000 kroner. Den gir de videre til klubben, mens de i likhet med de øvrige finalistene fikk 5.000 kroner til eget bruk.

Dugnadsfamilie vant prisen De har lagt ned arbeid i til sammen to generasjoner både for Kilkam og Harstads befolkning.

– Pengene skal gå til å spre idrettsglede for ungene. Vi prøver å finne noe som skaper aktivitet på Kilkamanlegget. Fortsatt vet vi ikke hva det blir, men det kommer, sier Frank Johnsen Formo, som sammen med salgsleder Linda Cecilie Teigland i Harstad Sparebank og sjefredaktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende lanserer årets pris og spør hvem som skal få den denne gang. Mangeårig idrettsleder Kjell Arvid Andersen er i juryen sammen med Teigland og Henriksen.

– Uselvisk innsats

– Vi er på jakt etter den genuint opptatte ildsjelen, som uselvisk gjør en fantastisk innsats for sitt idrettslag eller en individuell utøver. Dette er ikke prisen for den som tjener gode penger på å trene lag, ei heller for den som er ansatt for å gjøre en jobb i et idrettslag eller i en organisasjon, uttaler juryen.

– Send inn forslag innen lørdag 20. mai på din kandidat, og gi oss en kort begrunnelse for hvorfor nettopp din kandidat bør vinne, ber juryen.

Oppfordring

Fjorårsvinner Johnsen Formo oppfordrer idretten til å fremme kandidater.

– Da jeg så hvem vi sto sammen med under tildelingen, og allerede hadde lest om tidligere ildsjelkandidater, tenkte jeg at denne prisen har veldig mange fortjent. Derfor er det settes dagsorden på ildsjeler. Nå må bare klubber og enkeltpersoner være flinke til å tipse om hvem disse folkene er, sier Johnsen Formo.

– Alle kan være ildsjel

Det er deg som HT-leser som først skal nominere kandidater, og deretter skal få stemme fram vinneren etter at juryen har plukket ut et finaleheat. Prisen skal deles ut 8. juni i forbindelse med bankens gavearrangement i kulturhuset.

Johnsen Formo gleder seg til å lese om ildsjelene. Finalistene vil bli presentert i Harstad Tidendes kanaler.

– Det er mange som står på, men det skulle vært enda flere ildsjeler som setter av noen timer til å hjelpe klubben sin. Alle kan være ildsjel, uansett fysikk, inntekt, alder og kjønn; det er alltid noe du kan gjøre for at fellesskapet får det bra, og ikke minst at ungene våre får et tilbud, sier Johnsen Formo.

