120.000 kroner til sykkelparken

Sammen med Midt-Troms Hestesportklubb i Lenvik får Harstad Cykleklubb den største andelen etter at en pott på 550.000 kroner er fordelt til bruk på fem anlegg. Begge får 120.000 kroner. I Harstad skal pengene øremerkes terrengsykkelparken i Blåbærhaugen. Der skal det bygges løyper, pumptrack og klubbhus.

På idrettskretstinget i april 2016 ble en anleggsplan behandlet og vedtatt, samt at det ble opprettet et anleggsutvalg for Troms-idretten. En av de viktigste oppgavene for anleggsutvalget har vært å etablere et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg.

Troms idrettskrets ble i november 2016 tildelt 1,1 millioner kroner av SpareBank 1 Nord-Norge Gavefond til etablering av idrettens anleggsfond, fordelt over to år.

– Idrettskretsen mottok 12 søknader fra idrettslag i hele fylket. Vi har stor tro på at de idrettslaget som nådde opp i denne omgangen får en viktig drahjelp i den videre prosessen for at idrettsanleggene skal realiseres. Vi ønsker å sette enda mer trykk på anleggsutviklingen for idretten, og håper å kunne bidra enda mer fremover, både med midler og kompetansedeling, sier Jonny Ternlind, leder av anleggsutvalget.