Svømmer for gull på hjemmebane i «Norges beste basseng»

Harstad svømmeklubb er nok en gang arrangør av det som er landsdelens største svømmestevne. Totalt er det 163 påmeldte svømmere, og 25 av disse representerer Harstad svømmeklubb. Klubbens trener Kjetil H. Hansen gleder seg til helgens stevne. Han er optimistisk og tror på gode resultater og mye god svømming.

– Vi er godt fornøyde med antallet vi stiller med. Det er konfirmasjonshelg og en del andre ting som kunne kommet i veien for en del, men likevel stiller vi mannsterke.

– Jeg håper selvsagt at lokale svømmere hevder seg i helgen, og har stor tro på at våre svømmere blir å bite godt ifra seg i helgen, sier Hansen.

Lader opp til NM

Emil Toth Engegård er ett kjent navn i svømmemiljøet i Harstad.

Harstad-gutten uttaler at han gleder seg til å konkurrere på hjemmebane, og vil bruke stevnet som god matching fram mot norgesmesterskapet i juli.

– Det er alltid ekstra stas å konkurrere i sin egen hjemby. Ikke bare på grunn av publikum, men også fordi jeg får svømme i det jeg mener er Norges beste basseng. Hovedfokuset mitt ligger naturlig nok mot NM, men Grottestevnet vil være god trening og gi meg en pekepinn på hvordan jeg ligger an nivåmessig på noen øvelser jeg føler meg mer usikker på, sier Toth Engegård.

Men at ambisjonene for helgen er noe mindre av den grunn understreker Engegård at så ikke er tilfelle.

-Jeg går for gull, som jeg alltid gjør», smiler harstadværingen.

Stor dugnadsånd

Å arrangere ett svømmestevne på denne størrelsen krever ganske så mye arbeid, og Hansen kan fortelle at dugnadslisten inneholder ett sted mellom 30 og 40 frivillige som stiller opp for å ta i ett tak gjennom helgen.

– Foreldre og foresatte, men også noen av svømmerne selv stiller opp og gjør sitt slik at det er mulig for oss å arrangere stevnet årlig. Vi opplever at folk stiller mer enn gjerne opp, noe som er fantastisk for oss.

Hansen mener det er viktig for svømmemiljøet i byen at ett slikt stevne blir arrangert årlig.

– Vi får stadig nye svømmere og i år er det flere debutanter til stevnet. Vi håper på mye folk på tribunen og leven i hallen.

Frontfigur Oda Bygdnes står over i helga. Edvard Mustaparta har konfirmasjon lørdag og får bare deltatt på en øvelse søndag, mens Tiril Jørgensen skal trappe ned og prioriterer norgescup på sykkel.