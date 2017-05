– Å holde meg fysisk aktiv gir overskudd

Under mandagens utgave av Gressholman Rundt var hun den eneste mosjonisten som stilte på startstreken med seks uker gamle Nora i barnevogn. Varaordføreren løp den lengste løypa på 7,2 kilometer rundt Gressholman, og setter stor pris på tilbudet som Harstad Bedriftsidrett har fått til gjennom sin bedriftskarusell.

– Jeg synes dette er et veldig fint lavterskeltilbud. Samtidig er jeg veldig godt fornøyd med å kunne løpe distansen i ett strekk uten forstyrrelser. I verste fall måtte man jo ha iverksatt en real ammepause i grøfta under løpet, sier Fjellstad humrende.

– Passet i tidsklemma

For Fjellstad var aldri løp noen favoritt i ungdomstida. Da var det volleyball eller timene på treningsstudioet som ga mest tilbake til henne.

– Løp var aldri noen favoritt for meg. Jeg kan ikke huske å ha løpt 3.000 meter i skolesammenheng uten å ha vært nødt til å gå i deler av løypa, sier Fjellstad.

Etter å ha fått barn, hatt et travelt jobbliv som lege og vært politisk aktiv, var det ikke mange idretter som lot seg gjennomføre i det daglige møtet med tidsklemma.

– Jeg måtte lære meg å like løping. For det var det eneste som man kunne gjøre i mellom ting, sier varaordføreren, som nå er på sin tredje sommer som løpsmosjonist.

Tilhenger av løpskarusell

Nå er forholdet til løping for lenge siden gått fra å være et ork til å bli en aktivitet som man bare blir mer og mer glad i.

– Jeg har hatt turene til Musvannet til Svartdalsåsen og hjem via Dalsletta som min runde. Det tok en stund før man lyktes med å jogge hele veien. Men det fine med løping er at man til stadighet kan sette seg nye små delmål og konkurrere mot seg selv, forklarer Fjellstad.

Hun er også en svoren tilhenger av bedriftsidrettsrådets løpskarusell, som nå arrangeres på tredje året.

– Det er et arrangement uten press på hvor fort man jogger. Samtidig er det sosialt og trivelig. Et annet aspekt er at man kommer seg ut og får oppdaget nye steder å jogge på. Jeg synes at detteer et glimrende lavterskeltilbud for joggere, mener Fjellstad.