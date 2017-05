Må spille kampen mot Senja på nytt

Det melder blv.no mandag.

Ifølge styreleder Tommy Dalheim, betyr dette store ekstra kostnader for klubben.

– Jeg synes man må stikke fingeren i jorda og se hvor vi er hen. Vi spiller i tredjedivisjon, og her snakker vi om klubber som har nok med å klare å holde hodet over vannet. For oss er det snakk om 20.000-30.000 kroner i ekstra utgifter, sier Dalheim til Bladet Vesterålen.

Fikk beskjed om ingen karantene

Det var etter årets første seriekamp at Senja la inn protest mot Sortland IL, etter at sistnevntes kaptein, Marius Jørgensen, spilte kampen, selv om han ble utvist i siste seriekamp i fjor.

Jørgensen fikk i hjemmekampen mot Melbo rødt kort i 94. minutt.

Ifølge Dalheim tok SIL kontakt med Hålogaland Fotballkrets i januar for å avklare om det var spillere som dro med seg karantene fra 2016 over til 2017-sesongen. De henviste til Nordland Fotballkrets, som ga beskjed om at ingen tok med seg karantene fra 2016.

Medhold i protesten

I slutten av april ble det klart at fotballforbundet forkastet klagen, til stor fornøyelse i Sortland IL.

I begrunnelsen fra Doms- og sanksjonsutvalget i NFF kom det da frem at de legger vekt på at SIL tok kontakt med kretsen for å avklare om Jørgensen eller andre spillere dro med seg karantener inn i 2017-sesongen. Det at de fikk i svar at ingen av deres spillere gjorde dette, ble lagt vekt på i forkastelsen av klagen fra FK Senja.

Ankeutvalget i NFF har nå gitt FK Senja medhold i protesten.

«Etter Ankeutvalgets oppfatning er det sportslig sett rimelig at kampen spilles på nytt, særlig fordi FK Senja på grunn av kretsens feil måtte spille mot en klubb som benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget. Selv om Senja ikke tilkjennes tre poeng, er det rimelig at klubben på grunn av kretsens feil får rett til å spille kampen på nytt. Følgelig finner Ankeutvalget at en ny kamp skal berammes.» heter det i avgjørelsen, gjengitt av blv.no.

Det er enda ikke klart når omkampen skal spilles.