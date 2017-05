Holdt nullen i comebacket

For da Medkila møtte Leknes til toppoppgjør, vistes det ikke nevneverdig at Nyland hadde hatt et fravær mellom stengene. Derimot var han mannen som vartet opp med flere sterke redninger som holdt meget god klasse. I comebacket på fotballbanen klarte aldri gjestene å overliste Nyland. Derfor var bidraget til sisteskansen betydelig i en kamp som hadde to gode keepere i begge målene.

– Det er utrolig artig å være tilbake igjen. Det er en fantastisk gjeng. Med det forsvaret jeg har foran meg i dag så skal jeg klare å holde nullen i flere kamper. De gjør det enkelt for meg å være keeper i dag, sier spilleren som blant annet har voktet målet for klubben på 2.-divisjonsnivå.

Avgjorde sent

Avgjørelsen i kampen kom likevel sent. Thomas Berglands kryss-skudd ett kvarter før full tid sendte Medkila i føringen.

– i dag var det utrolig viktig for oss å slå tilbake med seier hjemme mot ett av lagene vi har ambisjoner om å kjempe mot på tabellen. Vi spiller ikke

vakker fotball. Men i dag handler det bare om å vinne og å skaffe oss de tre poengene i det jeg ser på som en toppkamp i divisjonen, sier Bergland.

– Som spillende trener er det viktig å gå foran med ett godt eksempel, det gjør du i dag med scoring?

– Ja, men for meg er det ikke så viktig hvem som scorer målene. Jeg gleder meg mer over lagkameratenes prestasjoner. Men ja, det er helt klart viktig for meg at jeg går foran som ett godt eksempel med tanke på innsats og å få brukt min rutine.

Tøft toppoppgjør

Det var duket for toppkamp da to av årets favoritter til å vinne 4.-divisjon møttes til dyst på Medkila kunstgress lørdag formiddag. Alt til rette for en underholdende fotballkamp med høyt nivå og massevis av sjanser. Det skulle derimot vise seg å bli en ganske så annerledes kamp, hvor det defensive spillet var mer imponerende enn det offensive.

Kampen startet jevnt. Medkila hadde mest ball, men riktignok men uten å komme til de helt store sjansene. Omgangen var preget av mange dueller og god innsats. Andre omgang startet som første med mye dueller og lite spill, men med Leknes litt mer med i kampen. Etter 53 minutter kom Leknes til kampens så langt største sjanse da ett skudd smalt i stolpen bak en sjanseløs Medkila-keeper.

Våknet

Dette så ut til å vekke Medkila som tok styringen på kampen herfra og ut, og skapte sjanse på sjanse uten å få uttelling. Et frispark til Medkila i det 65 minutt ble stusset videre og bare tverrliggeren sto i veien for scoring. Frustrasjonen bygde seg i hjemmelaget og det så stadig mer ut som at oppgjøret skulle gå mot uavgjort før spillende Medkila trener Thomas Strand Bergland bestemte seg for at nok fikk være nok da han like utenfor 16 meteren plukket opp en retur fra Leknes forsvaret og klinte til, klokkerent i krysset. En vakker scoring som ga hjemmelaget ledelsen og et mer komfortabelt kampbilde. For herfra og ut kontrollerte hjemmelaget kampen og senket seg mer i banespillet for å dekke rom. Markus Ursin Ingebrigtsen ble trukket ned fra spissposisjon og gjorde en formidabel jobb med sin defensive styrke.