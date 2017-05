Se Harstad kjempe om opprykk på ht.no

I samarbeid med iTromsø gir Harstad Tidende deg muligheten til å se Harstad Håndballklubb kjempe om å kvalifisere seg for nasjonalt 2.-divisjonsspill lørdag og søndag.I alt sendes ni håndballkamper fra Tromsdalshallen. Seks av dem representerer kvinnenes kvalik, mens tre er 3.-divisjonsherrenes kamp om opprykket. Harstad, Selbu, Bergøy og Bossekop kjemper om to opprykksplasser for kvinner, mens Bravo, Sverresborg og Skogn kjemper om en opprykksplass på herresida.