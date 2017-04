- Kjenn på stoltheten og samholdet, og vær engasjert

Fotballen er for mange barn første møte med idretten og en viktig arena for å lære seg samspill med andre. Fotballen er også for mange bygder og tettsteder et av samlingspunktene både for unge og eldre. Fotballen er for mange lidenskap, stolthet og identitet. Mens for noen er fotball noe som vies alt for stor oppmerksomhet både på tv, av media ellers og andre man kjenner. Uansett skapet fotball et stort engasjement.

Til årets fotball sesong i Hålogaland fotballkrets hadde det vært rått om mer av alt dette engasjementet rundt fotballen ble flyttet fra tv-stuen og sosiale medier og ut på våre flotte arenaer. For årets sesong er spennende og spesiell på mange måter. Det er mange som legger ned uante mengder med frivillig innsats som trenere, oppmenn, støttespillere i kafeen, for å måke banene fri for snø, for å skaffe penger til klubben, anlegg og så videre. Vi får dessverre aldri nok frivillige, noe idretten vår er bygd opp rundt. Men vi får heller aldri nok publikummere på alle de fantastiske og spennende kampene som spilles i vårt nabolag. Vi har nemlig mange spennende lag, serier og kamper i vår krets, som absolutt fortjener flere tilskuere.

Toppserielaget Medkila skal nok en sesong kjempe mot de beste damelagene i landet. Dette er toppfotball i vårt nærmiljø spilt av profesjonelle jenter, og absolutt verdt inngangspengene. I tillegg har kretsen i år en egen 2.-divisjon damer-avdeling med 7 lag, hvor de beste lagene skal møte de beste fra Nordland fotballkrets om opprykk til 1.-divivisjon på slutten av sesongen. Det jobbes bra med jente- og damefotballen i kretsen, noe vi er svært glade for. Dette blir en spennende serie og følge med på.

Kretsen har i år tre lag med i den nye Norsk Tipping-ligaen som er navnet på den nye 3.-divisjon for menn. Norsk Tipping-ligaen står nå igjen med kun 6 avdelinger mot 12 avdelinger i fjor. Kretsens lag Mjølner, Harstad og Sortland spiller i avdeling 6 og vil møte mange spennende lag fra resten av Nord-Norge og Østlandet. Norsk Tipping-ligaen er blitt en fantastisk arena for klubbene til å ta nok et steg videre, for de lokale talentene til å vise seg frem og ikke minst for publikum for å se spennende fotball kamper.

Kretsen har også en egen 4.-divisjonsavdeling hvor det vil bli utrolig mange spennende lokalderby utover sesongen. Morild vant 4.-divisjon i fjor, men med både Melbu, Medkila og FK Lofoten ned fra 3.-divivisjon, pluss at mange av de andre klubbene jobber tøft for å hevde seg, vil nok denne divisjonen by på mange fantastiske kamper og spenning til langt ut på høsten om hvem som rykker opp til Norsk Tipping-ligaen.

Også i år vil det bli lokale 5.-divisjonskamper, her vil det bli mange spennende kamper. 5.-divisjon er blitt en flott arena for rutinerte ringrever i samspill med unge talenter.

I tillegg til alle seniorseriene blåses det snart i gang mange kamper på aldersbestemt nivå. Fra de aller minste og opp til ungdommene som kjemper om kretsmestertittelen. Her er bønnen min til alle foreldre, besteforeldre, søsken, onkler og tanter, ta turen å se på kampene til barna deres. For det første betyr det mye for barna og ungdommene at dere er og ser på, for det andre kan jeg love dere at dere vil få stor glede av å være tilstede å oppleve idrettsgleden, mestringen og entusiasmen.

Så til slutt, min store bønn til alle: Støtt opp om ditt lokale lag, kjenn på stoltheten, samholdet og vær engasjert. For det er en god følelse å glede seg til neste hjemmekamp, til å kjøpe en kopp kaffe og en vaffel i pausen og samtidig vite at du støtter klubben i ditt hjerte og all den frivillige innsatsen som legges ned i klubben. Det er ingen ting som er morsommere en å være mange på kamp om det er en aldersbestemt kamp eller en senior kamp. Det er morsomt for de som spiller, for de som dømmer og ikke minst for oss som ser på og heier.

Med dette ønsker jeg alle kretsen klubber, spillere, dommere, støttespillere og tilskuere lykke til med sesongen.