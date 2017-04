Røberg tok sølvmedalje i Italia

Celine Røberg reiste til Italia for å bryne seg på internasjonal motstand en uke etter at hun ble dobbel norgesmester.

14-åringen oppdaget tidlig at det var et annet nivå der.

– Utøverne jeg har møtt er dyktig, og i tillegg er de erfaren. Her går de kamper allerede når de er i syvårsalderen, mens i Norge venter vi til man er 13 år. De jeg møtte var utrolig god, men det er gøy å møte de beste. Det får man nemlig god erfaring av, sier Røberg.

Celine Røberg, som har grønt belte, var meldt på i fire klasser. Hun var meldt på -50 kg og -55 kg i både grønt belte og svart belte.

I sin første kamp i Italia vant hun, og gikk derfor videre til finalen i -50 kg grønt belte. I finalen ble det et tap for Røberg, men hun kan altså likevel ta med seg en sølvmedalje hjem.

– Seieren jeg hadde i min første kamp var en god prestasjon fra min side. Jeg følte gjennom hele kampen at jeg hadde god kontroll, og at jeg klarte å bevege meg godt. Det er veldig gøy å få andreplassen i grønt belte, sier 14-åringen.

Etter finalen tapte Røberg kampen i -55 kg grønt belte, og da motstandere med svart belte var de neste utfordrerne, ble det tøft for Røberg.

– Dette er første gang at jeg deltar i klassen for svart belte. Jeg fikk det godt til, og fikk noen jevne kamper. Det var en god opplevelse, for jeg hadde ikke forventet at jeg skulle kjempe såpass jevnt mot den harde motstanden. Det gir meg selvtillit, for jeg hadde ikke sett for meg at det skulle gå så bra, sier hun.

14-åringen hadde med seg kickboksing-landslagets Tiril Nanett Bjørnstad Næss som rådgiver.

– Jeg ble kjent med Tiril på noen samlinger vi begge har vært på. Hun spurte om jeg hadde lyst til å være med til Italia, og det hadde jeg selvfølgelig veldig lyst til, sier Røberg.

– Jeg føler at jeg viste henne i Italia at jeg er god, sier hun til.

- Målet mitt med helga var å få én seier, og det gjorde jeg også. Kampene fra helga blir god erfaring å ta med meg videre, legger hun til.