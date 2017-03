Håper sprekinger går to dager på rad

Kvæfjord IL arrangerer Kvæfjordmarka rundt søndag. Det er ett av få turrenn som arrangeres i fristil, men Bodil Røkenes i arrangørstaben garanterer for spor for dem som sverger til klassisk stil. Røkenes er spent på utslaget av at rennet går dagen etter Reistadløpet, og samme helg som del 2 av norgesmesterskapet for senior.

– Det vil nok ha litt å si for deltakelsen hos oss, men vi vet at noen som skal gå Reistadløpet også tar turen til Kvæfjord. Vi får håpe flest mulig sprekinger klarer å gå to dager på rad, sier Røkenes.

Påmeldingen er åpnet, og blant de forhåndsregistrerte er Medkila Skilags Kjell-Arne Kristiansen, som har vunnet fire av seks ganger tidligere.

Stor snøfall de siste dagene er ikke et problem for arrangøren.

–Vi lover en fast og fin trasé. Løypa kjøres hver dag for å gi deltakerne gode forhold, sier Røkenes.

Løpet er åpent for alle aldrer fra og med rekrutter i 10-årsalderen. Hovedrennet er 21 kilometer fordelt på tre runder. Det er også klasser for dem som vil gå 14 eller 7 kilometer.