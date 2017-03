– Bytt til Harstad Skilag

Tor Christian Eilertsen er medlem og trener i Medkila Skilag. Går det som han vil, skal skilaget erstatte Medkila med Harstad med virkning fra neste sesong og med oppstart 1. mai i år.

Eilertsen prøver saken på nytt fordi han tror tanken om å ta Harstad-navnet kan ha modnet siden han ble nedstemt 29. januar i 2012.

–Naturlig

Han mener å ha gode argumenter.

– Vi bor og trener i Harstad, og Harstad er et stedsnavn som er naturlig gjenkjennbart for alle utenforstående. Klubben har ingen aktivitet eller noen annen tilhørighet til bydelen Medkila. Primært har Folkeparken vært arenaen for klubbens aktiviteter om vinteren og sommeren, og supplert med Kvæfjordmarka og Kilbotn, skriver Eilertsen i saksfremlegget.

Han påpeker også at Harstad er referansepunktet i arrangementsnavn når Medkila Skilag og Kilkam sammen har arrangert NM del 2 i 2015 og sist junior-NM tidligere i mars. Han understreker at kretsrenn i klubbenes regi heter «Harstadsprinten», «Harstad skiatlon» og «KM i Harstad».

– Harstad er navnet som brukes utad i alle sammenhenger. Da er det egentlig helt naturlig å kalle skiklubben for Harstad Skilag, mener Eilertsen, som allerede 6. september i fjor sendte inn forslaget som skal behandlet på årsmøtet kommende tirsdag.

Eilertsen ønsket en åpen prosess i forkant slik at alle medlemmer fikk god anledning til å bli kjent med forslaget, samt vurdere og diskutere saken. Det ville ikke styret, og saken er først offentliggjort denne uka i forbindelse med publisering av årsmøtedokumentene på skilagets nettside.

Styret er uenig

Styreleder Jon Arne Torbergsen sier klubbledelsen er samstemt om at det ikke er noen gode grunner for å endre navnet.

– Vi deler ikke disse tankene, og ingen av oss vil stemme for forslaget. Det er ikke gitt signaler fra andre medlemmer om at det er et ønske om navnebytte. Et enkeltmedlem vil fremme saken på årsmøtet, og da skal vi naturligvis gjøre det. Han ba også om at saken skulle forseres med en debatt i forkant, men styret så ingen grunn til å gjøre det, sier Torbergsen.

– Jeg tror vi heter Medkila Skilag også etter årsmøtet.

– Hva gjør du om årsmøtet vedtar ei navneendring?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere. Det får vi ta da.