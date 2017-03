Ildsjel innleder før idrettsbylanseringen

Torsdag kveld legger Harstad Idrettsråd fram sin innstilling til et fremtidig anleggsløft for Harstad og omegn. Prosjektet «Idrettsbyen Harstad» nærmer seg en konklusjon. Hvilke anlegg som bør prioriteres og i hvilken rekkefølge, slik rådsstyret ser det, skal medlemmene få vite ved å stille på lanseringen, som finner sted ved UIT Harstad. Deretter skal prioriteringen få modne i medlemsmassen før klubbene skal stemme for eller imot på årsmøtet 5. april.

Før presentasjonen skal årets ildsjel i norsk idrett for 2016, Svein Robert Vestå fra Sortland, stille til samtale med Rune Tøllefsen fra Medkila Skilag og Finn Håkon Jørstad fra IF Kilkameratene om frivillighet og dugnadsarbeid. Gjennom samarbeid klarte atter en gang Medkila og Kilkam å arrangere et norgesmesterskap i langrenn i Harstad, og det med suksess. Trioen skal intervjues av Bård Borch Michalsen.