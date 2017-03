Tok sitt andre gull i NNM

Det ble lørdag ny førsteplass på Jakob Skillingstad i klassen for 15-åringer i NNM på ski i Tromsø. Med startnummer 253 gikk løperen fra Kilkameratene i mål på 7,5 kilometer fellesstart til en tid på 22 minutter og 52 sekunder.

Etter at sukessen uteble i Hovedlandsdrennet, trosset Skillingstad forventningene fredag der det også ble gull. Da vant han 3-kilometeren.

– Det var godt å kjenne på at langrennsformen er spisset. jeg rakk å komme tilbake i form etter et par sykedager etter hovedlandsrennet. For i dag føltes gjennomføringen veldig bra, sa Skillingstad etter seieren fredag.

Mislyktes under hovedlandsrennet i kombinert – vant NNM-gull fredag: Den store revansjen Jakob Skillingstad knallet til og viste at han fortsatt er Nord-Norges raskeste 15-åring i langrennsløypa.