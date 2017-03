Pallen glapp for Troms

Selv om det ikke holdt helt inn for de fire som gikk for Troms skikrets, Johanne Heimdal, Bardu IL, Synne Arnesen, Tromsø Skiklubb, Agnethe Kaasen Nordreisa IL og Ingvild Ofstad, Tromsø skiklubb. Sistnevnte var ankerkvinne på laget. Hun var helt i ryggen på teten, men måtte slippe opp den siste bakken før nedkjøringen mot mål.

Medaljer var håpet

– Vi gikk en gruppe og jaget på teten, og så at avstanden minket, men opp den siste bakken rykket de fra og beviste at de er blant verdens beste løpere i sin årsklasse. Da hadde jeg ikke sjans å henge på, forteller Ofstad, som sier de hadde som målsetting å være med å kjempe om medaljer før start.

– Det var medaljer vi hadde drømt om og håpet å kjempe for, men med tanke på de mange gode løperne vi møtte har vi ikke grunn til å være misfornøyd med en 5.-plass, sier hun.

Ofstads lagvenninner presterte alle gode etapper og sørget for spenning gjennom hele stafetten. Gode ski får mye av æren fra Ingvild Ofstad for den gode plasseringen.

– Vi har alltid helt perfekte ski når vi går for kretsen. All takk til smørerne for den jobben de gjorde med skiene våre også denne gangen, sier hun.

To tideler for sent

Troms skikrets endte til slutt 8,6 sekunder bak vinnerlaget, Oppland skikrets lag 1, som igjen kjempet et intens kamp om gullet mot Buskerud skikrets lag 1.

200 meter før mål syntes seieren sikret for Opplands ankerkvinne og juniorverdensmeter, Marte Mæhlum Johansen.

Men bakfra kom lørdagens gullvinner på 5 kilometer klassisk, Buskeruds Kristine Stavås Skistad i lange klyv, men dessverre for henne var oppløpet fem meter for kort, og hun og laget måtte ta til takke med sølvmedalje, fattige to tideler bak vinneren.