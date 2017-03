Harstad-jenter tok gull

Årets kretsmesterskap i troppsturn ble arrangert i Harstadhallen. På hjemmebane møtte Harstad tøff konkurranse i juniorklassen for kvinner av lag fra Tromsø, Senja, Finnsnes og Storsteinnes. Totalt konkurrerte ni lag om gullet.

Suveren

Med en karakter på 9,45 tok Harstad-jentene en suveren seier. Storsteinnes kom på andreplass med 8,90 poeng, etterfulgt av Tromsdalen med 8,65 poeng.

– Det var veldig mange gode konkurrenter her. Jeg fikk en liten sjokkfølelse da de leste opp oss som vinnere, for det er lett å være kritisk og pirke på både seg selv og laget sitt. Man er alltid litt kritisk til sine egne prestasjoner, men det er jo også en av grunnene til at vi gjør det så bra, sier Lovise Haukebøe Micheeff.

Trening bak

Hun var en av de seks jentene som vant i trampettklassen for kvinner junior.

– Å vinne er utrolig deilig. Da vet vi nemlig at all den treningen hvor vi har fokusert på detaljer har gitt resultater, sier Emma Valør Noreng.

Forsvarte gull

I fjor vant førstelaget for jenter i juniorklassen både trampett og tumbling da kretsmesterskapet ble arrangert på Storsteinnes. I november ble Harstads førstelag nordnorske mestere i Alta.

– Med nok en gullmedalje i et kretsmesterskap har vi virkelig vist at vi er noen av de beste i Nord-Norge. Å innfri forventningene i dag føles godt, sier Lovise Haukebøe Micheeff.

Detaljorientert

Micheeff mener det er fokuset på detaljene som gjør at jentene kunne ta gullet på hjemmebane.

– Det viktigste for oss var å ikke gjøre feil. Vi ville ikke falle eller gjøre noe som ville føre til poengtrekk, sier hun.

Det samme juniorlaget som tok gull i trampett tok også en andreplass i tumbling. De fikk 11,70 poeng. Det var 0,30 mindre poeng enn TUIL som kom på førsteplass.

Harstad sitt junior mikslag, bestående av både gutter og jenter, tok en tredjeplass i trampett i miksklassen.