NM-deltaker opererert etter fall

Langrennsløperen fra Melhus falt på 10-kilometeren under junior-norgesmesterskapet i Kilbotn lørdag, og ble sendt til sykehuset i Harstad med ambulanse.

Øyaas Håbrekke ble nummer 26 fredag, og var på vei tilbake etter sykdomsplager sist vinter da uhellet skjedde.

Mor Karin Øyaas forteller at det er påvist to brudd nederst i leggbeinet.

- Det skulle settes inn noen skruer i beinet. Han er operert, men fortsatt i narkose. Vi har ikke fått en prat med legen etter operasjonen, sier Øyaas i 20-tiden lørdag kveld.

- Ski skar ut

Uhellet skjedde et sted mellom målestasjonene på 1,9 og 4,2 kilometer i en utforkjøring.

- Magnus har selv forklart at han skulle ploge før han satte sammene beina igjen. Da skar den venstre foten ut i en høyresving, og han fikk ei vridning som førte til beinbruddene, sier mor Karin Øyaas.

- Ingen kan klandres. Det var ikke nærkontakt med andre, understreker hun.

Øyaas forteller at sønnen umiddelbart var veldig lei seg.

- Men han er ved godt mot samtidig som han ser at sesongen går fløyten.

- Faktisk var Magnus først nå på vei tilbake for fullt. Derfor er dette ekstra kjedelig. Også forrige sesong ble ødelagt da han fikk kyssesyka. Forhåpentlig mister han ikke pågangsmotet, sier utøverens mor.

Funksjonær til sykehus

Rennleder Rune Tøllefsen sier arrangøren skal følge opp Øyaas Håbrekke via kretsansvarlig for Sør-Trøndelag.

- Vi kommer også til å sende blomster til sykehuset, sier Tøllefsen.

Det har vært flere utforkjøringer i løpet av de første to NM-dagene.

- Med nærmere 900 løpere til start er det ikke unaturlig at noen er uheldige. Vi har noen tøffe bakker, men svingene er åtte meter brede og doserte. Løypene utgjør ingen fare for utøverne, sier Tøllefsen.

Melhus-løper Øyaas Håbrekke var ikke den eneste som ble hentet med ambulanse, som også ble tilkalt til NM-arenaen i Kilbotn da en funksjonær skadet seg.

- Tidligere i dag var en funksjonær uheldig. Vedkommende skulle gjerne et strips med en kniv, som glapp. Dermed ble kniven kjørt inn i låret. Funksjonæren fikk raskt hjelp og ble senere sent til sykehus for å sy, opplyser Tøllefsen.