Den talentfulle skiløperen som til daglig befinner seg på skigymnas i Meråker, har fått store deler av sesongen spolert på grunn av skader.

– Eller skader er vel egentlig bikke det riktige ordet å bruke, sier hun.

-Har trent feil

– Det skyldtes nok antakelig mer at jeg har trent feil, og belastet deler av kroppen og muskulaturen unødvendig mye. At dette har medført at jeg ikke er i stand til å konkurrere og yte maks, er hovedårsaken til et jeg har valgt å droppe flere renn.

– Da er det bedre å ikke gjøre vondt verre og heller satse på å komme sterkere tilbake til neste år, sier hun og innrømmer at hun svært gjerne skulle målt krefter med de beste i landet i løypene i Kilbotn.

– Gledet meg til å delta

Klart det er kjipt å måtte stå her som tilskuer å se de andre konkurrere. Det er tross alt et NM jeg hadde gledet meg til å delta i, som jeg nå går glipp av. Men det er sånn som skjer innen idretten.

– Men jeg gir ikke opp. det er bare å krumme ryggen og nakken å ta fatt på nye treningsrunder, og satse på at alt går riktig for seg denne gang, sier en optimistisk Aylin Åsli.