Vant trass i sykdom

Karianne Olsvik Dengerud vant klassen "Kvinner 17 år" på 7,5 kilometer fri teknikk i Harstad fredag.

Slik ble pallen bekledd:

Kvinner 17 år - 7,5 km - Fri teknikk

1. Karianne Olsvik Dengerud, Kjelsås IL 21:05,4

2. Kristin Austgulen Fosnæs, Fossum IF +3,6

3. Ingvild Larsen Mikaelsen, Byåsen IL +5,7

Olsvik Dengerud har vært plaget av sykdom i forkant av NM, men vant likevel sin klasse fredag.

- Jeg hadde ikke forventet å komme øverst på pallen i dag. Jeg har vært mye syk i det siste, men hadde likevel et godt grunnlag. Da falt heldigvis ikke formen så mye de siste dagene, sier en fornøyd vinner.

- Det var veldig gøy, men tung løype, sier vinneren til Harstad Tidende etter seieren. Det var en klynge løperen som kom mer eller mindre samtidig i mål, og sekundstriden varte helt til målpassering.

Olsvik Dengerud var til slutt 3,6 sekunder før Kristin Austgulen Fosnæs i mål.

- Man måtte jobbe hele veien til mål for å klare dette, sier Dengerud. Hun lå bak teten et stykke ut i løypa, men satte inn et gir ekstra på slutten. Det holdt til seier.

