Her starter Junior-NM

Første løper ut i Junior NM i Kilbotn var Magnus Harstveit fra Rustad IL. Se åpningen av NM i videoen.

Landets beste juniorløpere i langrenn skal konkurrere fredag, lørdag og søndag. For to år siden var det Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby, Marit Bjørgen og Therese Johaug som kjempet om seniortitlene samme sted. Da ble arrangøren rost opp i skyene og fikk to priser, blant annet som beste arrangør tildelt av Norges Skiforbund. Nå skal finjusteringer sørge for å heve kvaliteten ytterligere.

Årets ildsjel og beste arrangør Tormod Johnsen fikk pris. Det gjorde også IF Kilkam og Medkila Skilag sammen.

Et synlig tiltak er å sette nasjonalfargene på bygdene nær hovedlangrennsarenaen i de tre konkurransedagene.

Kilkam-leder Finn Håkon Jørstad går i bresjen.

– Vi appellerer til alle som bor i området om å heise flagget under arrangementet. Det hadde vært stilig om Norges flagg vaiet fra avkjøringen fra riksveien ved Rema-butikken på Kilamyra og langs hele fylkesveien inn til stadion i Kilbotn. Da gir vi alle de tilreisende litt av en velkomst, og vi har lyst til å skape en spesiell ramme rundt arrangementet, sier Jørstad.

Hele arrangementet kan du følge live her: