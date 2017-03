Harstad og Kilbotn skistadion vil nok aldri bli glemt av den 16-årige langrennsløperen fra Rustad IL i Oslo. Her sikret han seg sitt første NM-gull i karrieren fredag ettermiddag da trolig flere av fremtidens landslagsløpere og verdensmestere var i aksjon. Sjansen er stor for å hevde seg internasjonalt senere i karrieren om du er best i Norge.

– Jeg hadde et håp om pallplass, og med det ville jeg vært veldig fornøyd. Å vinne er egentlig uvirkelig, sier Tildheim Andersen.

– Inspirerende

Han konkurrerer i den yngste juniorklassen. Utøverne i 17-årsklassene kjempet om NM-medaljer på distanserenn for første gang fredag. Fra tidligere i vinter har Tildheim Andersen en andreplass i et norgescuprenn på Voss, samt to sjetteplasser å vise til.

– Dette er det gjeveste av alt. Det betyr veldig mye. Å bli norgesmester er veldig inspirerende, sier Tildheim Hansen.

Strategien var å åpne hardt. Han visste etter testing dagen i forveien at traseen ville skille klinten fra hveten.

– Løypa er hard, og det passer meg bra. Jeg hang med fra start, og klarte å øke opp bakkene på sisterunden.

– Jeg er i form, sier mesteren.

Vant sin andre tittel

Like overraskende var ikke seieren i den yngste juniorklassen for jenter. Karianne Olsvik Dengerud fra Kjelsås vant NM-gullet i sprint på Voss for snaut tre uker siden, og har flere nasjonale topplasseringer i vinter. Hun fulgte opp med gull i Kilbotn, og som på Voss med Kristin Austgulen Fosnæs fra Fossum på andreplass.

– Jeg hadde ikke forventet å vinne i det hele tatt fordi jeg har vært syk i oppkjøringen. Men jeg har vært frisk og fin i resten av sesongen og hadde et godt grunnlag. Formen falt derfor ikke veldig mye da jeg ble syk, sier Olsvik Dengerud.

Hun var på syvendeplass ved første målestasjon, og avanserte til fjerdeplass etter halvgått løp.

– Det var mye bakker i starten. På toppen var jeg litt bakpå. Jeg bestemte meg da for å gå alt jeg kunne hele veien inn og se hva det holdt til, sier gulljenta.

– Dette er herlige løyper hvor vi får vist om vi er i form eller ikke, sier Olsvik Dengerud, som må vente til lørdag med å motta premien da det ble tekniske problemer og utsatt seremoni fredag.

Sekundstrid

18-årsklassen for jenter ble den jevneste av alle fredag. Tuva Bakkemo fra Gjøvik vant med 1,4 sekunders margin til Astrid Stav fra Varden. I målområdet ble det både opplyst at det var så likt at resultatene måtte gjennomgås nøye før vinneren kunne utropes.

– Da tenkte jeg at nå er det greit med delt førsteplass. Å bli nummer en eller to ville jeg uansett være fornøyd med, men å vinne er morsomt, sier Bakkemo.

Hun var tre sekunder bak med 400 meter igjen.

– Jeg spurtet alt jeg kunne, og har aldri gått så fort før.

Øvrige klassevinnere var Lone Johansen fra Melhus, Jon Rolf Skamo Hope fra Hyen og Håvard Moseby fra Kjelsås.