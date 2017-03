Slik skal publikum få en enda bedre opplevelse enn i 2015

Arrangøren har fått støtte fra Norges Skiforbund til å sette opp en storskjerm på sletta ved målgang der publikum flest samler seg ved renn i Kilbotn, og ved hjelp av en trekameraproduksjon skal både start, ute i løypa og målgang vises.

Medieansvarlig Beate Ingebrigtsen sier helhetsopplevelsen vil forsterkes når levende bilder vises også når løperne er utenfor synsvidde.

– Storskjermen og et utvidet kafételt sammenlignet med NM i 2015 er på plass. Toalettfasiliteter er det også for dem som vil følge løpene, sier Ingebrigtsen.

Arrangøren forventer ikke den samme folkefesten som da Petter Northug, Marit Bjørgen og kompani inntok Kilbotn stadion i 2015.

– Likevel håper vi på stor oppslutning, spesielt lørdag og søndag når folk har fri. Her vil publikum få se fremtidige verdensmestere. Hvem vet vi ikke ennå. Om noen år kan det være artig å se tilbake på junior-NM og vite at du var til stede da den ferske VM-vinneren var i Harstad i starten av sin karriere, sier Ingebrigtsen.

Fortvil heller ikke om du skal på jobb fredag og går glipp av åpningsdistansene. Rennet direktesendes på nettsiden til arrangøren. Først og fremst er det en sørvis overfor foreldre til tilreisende deltakere og skiinteresserte i landet for øvrig.

– Men det er litt hysj for oss her i regionen. Vi ønsker at folk flest skal ta turen til stadion. Det er en mye større opplevelse å se renn live enn å se det på en skjerm i sofakroken, sier Ingebrigtsen.