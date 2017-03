Senker fartsgrensa under NM

Fylkesveien går fra Nordvikmyra, via Kilbotn og Kila og stopper i avkjørselen på Kilamyra. I sammenheng med junior-NM de neste dagene vil farten senkes til 30 km/t på denne veistrekningen. Det melder Statens Vegvesen.

«I forbindelse med arrangementet forventes det en betydelig biltrafikk samt pågang av tilskuere i området. Da det er begrenset med parkeringsplasser på skistadionet, antas det også at en del av parkeringen vil skje i nærområdet. Dette innebærer at det kan bli et stort antall personer gående langs fylkesveien, noe som innebærer at det vil være utfordrende for trafikkavviklingen» skriver vegvesenet i en redegjørelse. Fartsgrensa på fylkesveien settes midlertidig ned til 30 kilometer fra torsdag til søndag.